即巿股評 港股直擊

讀者黎先生問：「我是退休人士，沒有樓收租，股息是主要的收入，多年前購入德永佳(00321)作收息用，但見股價日下，想問還應該持有嗎？另外也買了建滔積層板(01888)，報道說生意盈利明年都會有增長，但股價卻下滑，不知何解？謝謝。」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我認為這位讀者犯了一個很嚴重的錯誤，嚴重收息概念的錯誤。以為股息是唯一的考慮點，而不用理會股票的質素、前景、狀況，所以出現了一個情況，收到股息，股價跌幾十個百分比，跌完後更是永不翻身，這就是那個風險，所以我認為要轉走德永佳這隻股份。現時見到德永佳股息率有約10厘，但不代表永遠有10厘息派發，已是代表其中一個因素，當股價跌10%，本身5厘就會變為10厘。現時的股息率並不代表明年會派這個股息，只是反映去年派的股息，對比現時股價所派的息所計出來的回報。至於建滔積層板，短期會有弱勢，但這隻股份相對正路，是正正經經做生意。但是我對於未來的經濟環境及業績表現，相信讀者需要挨一段較長時間，暫時都可以持貨。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「德永佳的主要業務為從事針織布及棉紗之產銷及整染、便服及飾物之零售及分銷、提供特許經營服務、提供汽車維修和保養服務及物業投資。集團在截至2018年3月底財年錄得收入85.3億元，增長8.5%，毛利26.2億元，增長5%，毛利率30.7%，下跌1個百份點；股東應佔溢利3.04億元，減少36.5%。集團盈利倒退之原因包括：1) 去年出售一商標錄得一次性收益港幣1.52億元；及 2) 於本年度額外增加稅項撥備港幣1.39億元。以地區劃分，集團約50.7%營業額來自中國，約25.6%營業額來自美國。在近期美元轉強，以及中美貿易摩擦的影響下，加上集團所處行業的競爭較大，或會影響其長遠發展。以估值而言，現價市盈率15.2倍，周息率10.4%，估值仍算吸引。

建滔積層板的主要業務為製造及銷售覆銅面板，以及投資物業。集團在2017財年錄得營業額182.42億元，增長17%，在扣除去年度出售附屬企業所得及投資物業公平值變動後，除稅前溢利46.13億元，增長84%；股東應佔溢利37.35億元，增長92%。集團約95%營業額來自中國，歐美市場各佔不足0.4%比重，受中美貿易磨擦的影響相對較少。集團在過去十個財年都錄得盈利，而且都有派息。根據Prismark Partners LCC去年發布的報告顯示，建滔板出產的覆銅面板全球市佔率約14%，在5G及電動車等拉動下，市場對覆 銅 面 板 需 求 將 會 進 一 步 增 加，建滔板管理層早前表示有信心於2019年市佔率可提升至19%；繼續鞏固其業內龍頭地位。集團現價市盈率7.9倍，周息率8.8%，是中長線收息的不俗之選。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「八十及九十年代不少港資上市工業股有過相當風光的時刻，不過隨着國家改革開放，面對內地民企崛起及東盟國家的挑戰，這些港資工業股的優勢漸失。德永佳是老牌成衣紡織股，近年業績持續放緩，截至3月底止純利按年倒退三成六，股本回報率更跌至5.8%。EJFQ系統顯示該股去年11月中已經發出勢頭轉弱的長線紅燈訊號；即使股價下跌，預測市盈率為12.2倍，嚴格來說仍不算十分超值，小心繼續是『價值陷阱』」。至於建滔積層板，去年9月起股價拉升，3月中的預測市盈率升至較中位數高於逾2個標準差，已盡反映去年業績大升的因素，盈利高基數下，今明兩年核心盈利增長料將放緩。不過目前預測市盈率已回落至7.1倍，低於中位數0.4個標準差，預期覆銅面板及上游物料供應緊絀的狀況將會延續，帶動其價格穩步上行。母公司有執行力往績，建議中線持有博見底回升。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。