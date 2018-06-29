港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數先低後高，港股昨日回升141點後，於上半年最後一個交易日進一步反彈。

恒指今早低開33點，報28463點屬半日低，開市後走高，上午10時30分過後升幅超過300點，最多升386點，見28884點。恒指中午收報28821點，升324點或1.1%，大市成交額528.63億元。

國企指數報11026點，升158點或1.5%。

A股亦造好，滬指升1.2%；深成指彈升2.07%

藍籌股方面，連跌多日的中資金融股回升，建行(00939)升1.8%；工行(01398)彈升2.3%；平保(02318)升1.3%。另外，騰訊(00700)重返250天線，半日升2.1%；銀娛(00027)升2.2%；瑞聲(02018)彈5.3%；舜宇(02382)升3.9%。相反，恒安(01044)跌0.5%；中海油(00883)跌0.7%；港鐵(00066)跌0.9%。

焦點板塊

內房股：連跌多日後終反彈，中海外(00688)升3.4%；華潤置地(01109)漲4.2%；萬科(02202)升3.4%；恒大(03333)飆6.6%；新城發展(01030)飆11.5%；持續獲北水掃入的融創(01918)飆8.2%；碧桂園(02007)彈7.7%；奧園(03883)升6.9%；雅居樂(03383)升6.3%；龍光(03380)升5.8%。物業管理股亦回穩，半新股碧桂園服務(06098)飆11.6%；中海物業(02669)升6%；雅生活(03319)升3.2%；綠城服務(02869)升4.5%；彩生活(01778)升7.4%。

水泥股：內地有報道指5月水泥業利潤按年增75.9%，再創單月歷史新高，水泥股急彈。華潤水泥(01313)升4.9%；中國建材(03323)升5.7%；海螺水泥(00914)升2.6%；亞洲水泥(00743)升2%；西部水泥(02233)升5.1%。

醫藥股：今早跑贏大市，中國生物製藥(01177)旗下「多西他賽注射液」獲藥品註冊批件，股價曾升6.7%，半日升5.8%；石藥(01093)返50天線，半日升5.3%；藥明生物(02269)升4.7%；三生製藥(01530)除息，半日升6.7%；白雲山(00874)飆10.3%；中國中藥(00570)升6.8%；石四藥(02005)升6.5%；東陽光藥(01558)升5.4%；聯邦制藥(03933)升4.6%。

焦點股份

星美控股(00198)：今早復牌，平開報2.1元，曾彈升17.6%，半日升17.1%。集團獲控股股東覃輝通知，由一保管人代其持有的大量股份在其沒有獲得通知的情況下，被轉入其他託管賬戶，在停牌前的幾天內，注意到大量股份透過市場出售，導致價格大幅下跌。集團正在調查近期其股票出售量激增是否主要來自上述股份，以及是否有任何一方試圖操縱其股份。

怡園酒業(08146)：上市第三日續炒，曾升41.4%，見1.57元，較招股價0.35元飆3.49倍，半日回落升5.4%，報1.17元，成交額1.05億元。

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