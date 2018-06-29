港股直擊 即巿股評

上周筆者提到，變種股災已悄然發生，話口未完已有「癌症抗散」跡象。除上周提及的手機設備股及汽車股外，內銀股凶險程度滿分。建行(00939)於6月份連跌11個交易日；工行(01398)連插14個交易日。去年「係威係勢」的內房股更是全線仆直，恒大(03333)、融創(01918)、萬科(02202)與碧桂園(02007)分別較高位下挫44.1%、43.6%、39.7%及32.5%。

再望望恒指及國指，今年首一個月、首季及截至昨日(6月28日)為止年初之今表現，恒指回報分別為正9.9%、正0.6%及負4.8%；國指回報分別為正2.5%、正2.5%及負7.2%。如將範圍收窄至6月份單月的話，恒指及國指分別下挫6.5%及9.3%。綜合上述數據顯示，就算閣下今年英雄蓋世連贏五個月，只要沒有在5月底清倉離場，幾可肯定6月份一鋪還番晒比個市。

傳遞娛樂購厚海文化

正如筆者上周所言，基於股災已在進行中，現時沽貨已經太遲。從恒指日線圖及周線圖來看，短線再大幅向下的可能性不大，再跌幅度亦不高，反而7月份出現報復性反彈的機會相當之大。從實際情況得知，坊間不少孖展倉捱不過6月跌市而被斬倉沽貨、沽貨又導致股價下跌、股價下跌導致再斬倉。不過，這個惡性循環暫告一段落，因為要「啪啪啪」的都被「啪啪啪」得八八九九。

短線似是進入反彈格局，然而投資者不應開心得太早，因為從恒指月線圖來看，情景卻甚得人驚。月線圖顯示，恒指後市正朝着24000點進發，以昨日收市價計，潛在跌幅是4500點。綜合長短線趨勢來看，大市短線喘穩見反彈，中線爆落機會高，投資應趁7月或8月份大市出現反彈時減持甚至沽貨離場，而這兩個月看來是離場的final call。今年10月至11月初，可能是爆大鑊的高危時間。

過去兩周，筆者先後在馬來西亞及泰國遊走，分別考察了皇岦(08105)及傳遞娛樂(01326)。本周先講傳遞娛樂，前身是由黃栢鳴主理的天馬影視，年初獲富力(02777)聯席董事長兼行政總裁張力兒子張量以每股0.319元或總代價4.86億元，購入黃栢鳴手上約15.2億股或58.71%。其後張量向其他股東提出收購要約，連同早前持股合共收貨收了71.03%或18.44億股。

張量其後在市場上繼續增持，目前持股量已升至72.72%或18.88億股。張量入主後，先以4070萬元人民幣出售上海電影院業務，繼而以4.5億元人民幣購入綜藝節目及電視劇製作公司厚海文化。在上述交易中，厚海文化承諾於今、明兩年有盈利保證，分別不少於4000萬元人民幣及6000萬元人民幣。

前期掌控成本收益

早前厚海文化在曼谷為最新一期真人show節目《高能少年團》進行拍攝。其盈利方式主要透過廣告商贊助，以及向電視台或網站出售轉播權益。至於成本方面，一般演員薪酬佔總成本一半，25%為製作團隊，另25%則用作宣傳費用。由於投資成本可在前期鎖定，收益上則採取B2B模式(直接銷售予電視台或網站)，所以成本控制及收入可在前期掌控。

厚海核心團隊均屬80後年輕人，因此相當瞭解目前年輕人的口味，而集團亦着重創意並走年青化路線，因此今年下半年已有多檔綜藝節目及網劇準備開拍，值得市場期待。除此之外，厚海未來有機會涉足電影及經理人業務，屆時收入將可進一步提升。鑑於目前整體市況欠佳，投資者參與細價股時應嚴控注碼，可候其回調至0.3元以下吸納。如公司業務正常發展，後市可上試0.6元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。