港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後高，港股周末長假前進一步造好，一度漲近400點。

恒指今早低開33點，報28463點屬今早低，開市後走高，上午10時30分過後升幅超過300點，半日最多曾漲386點，高見28884點。恒指中午報28821點，升324點或1.14%，大市成交額528.63億元。

國企指數報11026點，升158點或1.46%。

藍籌股方面，內房止跌回升，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別升7.74%及4.18%; 騰訊(00700)領漲，升2.06%; 工行(01398)連跌14日後，今早升2.26%; 建行(00939)漲1.84%; 平保(02318)升1.26%。

本周急回的物管股隨大市反彈，半新股碧桂園服務(06098)今早回升11.6%; 彩生活(01778)開市後愈升愈有，漲7.42%; 另外，中奧到家(01538)及中海物業(02669)分別升9.57%及5.98%。

另一獲利回吐板塊教育股，今早亦見追捧。中教(00839)重回50天線，半日升9.02%; 民生教育(01569)突破上日高位，漲7.18%; 另外，新高教(02001)及宇華教育(06169)分別升7.13%及6.51%。

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