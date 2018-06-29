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今日 10:59 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指準備「七翻身」？

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噚日個市悶到抽筋，真係開市等收市咁滯。臨收工前同事Thomas做莊開盤，開盤噚晚日本對波蘭，Designer Ken、Fat妹、兩個做港聞嘅同事都買日本贏，係得做Finance嘅PM買波蘭贏，Designer Ken仲話齊齊煲爆個莊添喎。結果，你知架！我深深明白到波真係圓架！而Thomas再提議：喂！不如開波膽出嚟買啦...騙徒嘅手法係層出不窮架！

繼噚日兩度出門都失敗之後，今朝我花咗10分鐘去檢查晒屋企所有嘢先至再出門，成功搭番平時搭開嗰架巴士，只係電話唔記得差電啫。所以依家10點都未到就已經坐咗喺個位度，仲開晒所有圖添！

成班賭徒吹水吹到10點，再睇返恒指個點數，由升點幾點變依家升55點，報28553點，即使10天線(29139點)同250天線(29354點)形成「死亡交叉」，惟日線圖上SlowSTC(14,3)嘅%K線終於低位升穿%D線，不過走勢上恒指仍然未擺脫由6月7日至今仍成嘅「下降通道」。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，依家10點11分，恒指報28634點，下方最貼價嘅牛證28100至28199點，只要現價起步向下行534點就可以食得晒呢度有相當於627張期指。

至於上方最貼價嘅熊證就係29200至29299點，如果現價向上升665點嘅話，就可以全數食清呢度嘅199張期指。

坦白講兩邊嘅步行數其實都只係爭131點，但兩邊硬要去秤嘅話，就自然係下行行少啲又可以食多啲啦；問題係：呢期大家都可能被個市訓練到快手快腳，會唔會吼今日一彈將啲貼價牛收割呢。

望望月曆，噚日期結完，今日係上半年度嘅最後一日，如果「五窮」(5月恒指跌1.1%)、「六絕」(至今日10點23分報28671點為止跌5.9%)係成立咗嘅話，咁就「七翻身」啦喎，依家10點27分，見到恒指升幅擴大至逾200點，開始向住「下降通道」頂出發。到底係SlowSTC(14,3)低位反彈勁，定係上方「死亡交叉」醒？呢啲咁尷尬嘅時間同未摸得方向時，都係同世界盃一樣，休戰一日吧！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan

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