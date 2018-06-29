即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後走勢波動，全日波幅398.19點。恒指收報28497點，升141點或0.5%，成交金額1172.51億元。國指收報10868點，跌10點或0.1%：上證收報2786點，跌26點或0.93%。恒指走勢優於國指及A股，主要受惠於友邦(01299)在尾市造好。

恒指以陽燭「錘頭」收市，最低跌至28169點，再創2017年12月8日以來低位，惟收市水平返回保歷加通道之內，走勢略喘穩。MACD快慢線負差距收窄，走勢喘定。全日上升股份700隻，下跌985隻，整體市況未如指數般強。

6月期指估計結算價為28400點。7月期指未平倉總數為138522張，未平倉淨數為30270張，未平淨佔未平總的比例為21.8%。料7月恒指走勢會遜於6月。

國家發改委發布新的外商投資准入負面清單，將開放交通運輸、農業、能源和基礎設施領域的市場進入。料消息將為相關板塊帶來更多投資和分拆的機會，影響偏向正面。

美國第一季度GDP成長率從2.2%下修訂至2%，主要受服務業拖累。美國上周首次申領失業救濟人數增加9,000至22.7萬，高於預期。雖然經濟數據平平，但由於聯儲局主席鮑威爾表示會在加息問題上謹慎行事，加上金融板塊在當局公布更多銀行業壓力測試結果前反彈，帶動美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指走勢向好，但若未能上破29000水平，指數或在午後回軟，投資者或會在早市市況相對較好時，先行在半年結前獲利。

個股介紹：

中國水務(00855)的主要業務為 主要在中國從事城市供水、污水處理及相關業務。

集團在截至2018年3月底財年錄得收益75.8億元，增長32.8%。其中城市供水經營及建設業務之收益達62.04億元，增長25.1%，相關分部溢利達 24.02億元，增長30.1%。污水處理及排水經營及建設業務之收益8.14億元，增長47.2%，相關分部溢利為2.71億元，增長30.4%。股東應佔溢利為11..4億元，增長33.6%。集團宣派未期息每股15仙，連同中期股息每股8仙，本年度的股息總額為每股23仙，較去年同期顯著增長130%。

集團現價市盈率14.16倍，周息率3%。股份上日收報 8.03元，上望 9元，止損設於 7.9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。