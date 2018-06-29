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今日 08:48 港股直擊 即巿股評

開市焦點:早段可靠穩 工行建行嚴重超賣

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隔晚美股三大指數先跌後回穩，港股昨日於期指結算日反覆回升141點後，今早或可靠穩，市場關注連日受壓的中資金融股走勢。

道指開市後曾跌120點，失24000點關口，其後掉頭抽升190點，收市漲98點或0.41%，報24216點；標指和納指分別升0.62%和0.79%。

美國買賣的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.51元，較本港上日收市高0.96元；騰訊(00700)ADR收報384.18元，高5.18元；國壽(02628)ADR收報22.82元，高0.02元；中海油(00883)ADR收報13.24元，升4仙；中石油(00857)ADR收報5.85元，低1仙；中石化(00386)ADR收報6.97元，低1仙；中移動(00941)ADR收報71.92元，高2.77元；聯通(00762)ADR收報10.41元，高0.6元。

美國數據方面，商務部公布首季國內生產總值(GDP)終值，增長率為2%，低於上月公布的2.2%，為2013年第二季以來最低的水平。另外，首次申領失業救濟人數上周增加9000人，報22.7萬人，高於市場估計。

隔晚外圍油價造好，紐約8月期油升69美仙或近1%，收市報每桶73.45美元，是2014年11月26日以來最高。布蘭特8月期油升23美仙或0.3%，收市報每桶77.85美元，是5月以來最高。

ADR港股比例指數收報28617，升120點或0.42%。夜市恒指7月期貨收報28299點，升36點，較昨日恒指收市低水198點。恒指昨日盤中曾挫187點，見28169點再創今年低，收市報28497點，升141點或0.5%。

焦點板塊
中資金融股：大市昨日回升，但中資金融股仍軟，工行(01398)創9個月低，收市跌0.7%，連跌14日；建行(00939)跌0.6%，連跌11日；平保(02318)跌0.8%，連跌8日。工行和建行14天RSI分別跌至17.62和19.6，屬嚴重超賣。

焦點股份
有才天下獵聘(06100)：為內地招聘網站「獵聘網」母企，今早上市，昨日耀才暗盤收報30.2元，較招股價33元，跌2.8元或8.48%。

五龍電動車(00729)：全年虧損擴至22.3億元，每股虧損9.95仙，不派末期息。期內，收益10.58億元，按年下跌30.05%。旗下五龍動力(00378)全年虧損10.27億元。

金利豐金融(01031)：截至今年3月底止，全年盈利13.49億元，按年下跌9.18%，每股盈利7.77仙，派末期息2仙。期內，收益30.94億元，上升7.46%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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