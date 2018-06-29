即巿股評 港股直擊

港股昨日個別發展，恒指輕微高開11點後，中午曾最多升211點高見28567點，惟午後一度倒跌，曾低見28169點，全日收28497，回升141點，大市成交額1172.51億元。大市雖反彈，但筆者認為港股走勢仍偏弱，目前最大的負面因素仍是中美貿易戰升溫及美元走強，預計短期內恒指仍會繼續尋底，反彈阻力29500點，在未能升穿此阻力前，一浪低於一浪的跌勢仍會持續。

筆者已一再強調，現階段入市撈底，倒不如留意優質新股。本港暖通空調機電工程服務供應商萬順集團控股(01746)現正招股至下周三(7月4日)中午，每股發行價0.5至0.6港元，每手4000股，入場費2424.18港元，預期7月11日上市，獨家保薦人為中國銀河國際。

該公司為香港歷史悠久的暖通空調機電工程服務供應商，始創於1996年，以首層或次層分包商身份主力為香港新型住宅物業發展項目提供服務。多年來已與香港各大物業發展商、建築及暖通空調機電承辦商等建立業務關係。

根據Frost & Sullivan報告，香港住宅暖通空調工程及服務市場被視為集中市場，2017年度五大參與者佔市場份額(按收入計)約49.4%，其中萬順集團於2017年佔據龍頭位置，佔市場份額(按收入計)12%。

事實上，現時香港空調暖通的裝置工程越被社會重視。而發展商也希望以更佳的暖通空調設備吸引買家。由於本港新建成樓盤面積不斷增加，這也意味著市場上對暖通空調機電服務的需求也不斷上升。據統計，2018年至2022年五年間香港暖通空調工程及服務市場的市場規模將保持7.8%的年複合增長率高速增長。到2022年底，總市場規模將達到116億港元，這對萬順集團未來的發展十分有利。

萬順集團是次上市集資所得，將用於採購項目所需暖通空調系統，投購爭取項目所要求的擔保債券及一般營運資金，這有助提升自身的市場競爭力，以獲得更多更穩定客戶，預計上市後萬順集團的市場份額將有望進一步擴大，此股市值雖不算大，但就是有其投資價值及前景，隨着本港住宅對暖通空調設備越來越重視，該公司的發展前景可看高一線，未來也會逐漸反映在股價之上。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益