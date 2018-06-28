港股直擊 即巿股評

國能集團國際資產(00918)早前被港交所DQ，列入除牌程序第一階段，其後公司宣布向上市委員會要求覆核。

港交所DQ理由是集團未能維持足夠程度的業務運作，或持有足夠價值的有形資產或具有足夠潛在價值的無形資產，以證明其股份可繼續上市。

面對這類情況，上市公司一般都要收購資產，國能國際亦不例外。其實國能國際前身是老牌成衣股「第一德勝控股」，本身主營成衣出口業務，去年易主後改名，聲稱進軍「一帶一路」金融業務和加大物業投資，僅約一年被港交所DQ，明顯其業務發展未如理想。

集團或者認為「新不如舊」，打算收購運動服裝業務，即重心重回成衣路線，而收購目標是Super X International Limited六成股份，作價1080萬元。筆者頓時有一堆回憶湧出，90年代的男生，誰沒有曾經擁有過一個Super X？

開到荼蘼花事了，當由回憶跳回2018年，問題就出現，Super X早已不流行，查看通告，Super X International於2017年度稅後溢利僅83萬元，資產淨值91.2萬元。

有趣的地方在於截至今年3月31日的2018年度，Super X International稅後溢利飆2.62倍至300.7萬元；資產淨值更飆3.29倍至391.9萬元，年度銷售額達6000萬元。更厲害之處是賣方交出溢利保證，2019至2021年3個年度，純利可達300萬元、330萬元及3600萬元。

換言之，Super X International純利由2017年度的97.6萬元，在5個年度內狂飆35.89倍至保證的6000萬元。

假設市場完全接受，Super X起死回生的「奇蹟」會是體育行業另一奇景。

至於國能國際，要靠這宗千多萬的收購脫身，目前似乎不是太夠力。

陳鎮強

信報投資研究部

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