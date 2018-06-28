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今日 18:43 港股直擊 即巿股評

【北水手影】期結日沽壓減 高鑫突獲熱捧

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期指結算日港股坐過山車！恒指今早一度反彈211點，午後卻急轉直下，一度轉挫187點，低見28169，再創今年低位，尾市才拗腰回升，埋單最終漲141點，結束連跌三日頹勢。不過，A股無力彈，上證全日再挫0.93%，又創28個月新低，連2800關亦告質穿。

擔心巨「熊」出現殺埋身，北水續撤退，繼周二及周三分別淨沽7.05及7.58億元(人民幣﹒下同)後，今日再淨沽多3.12億元，雖較上日大減58.8%，但三日北水已淨沽17.75億元。

A股散水，內險龍頭平保(02318)八連跌，北水加入沽貨行列，全日淨沽1.53億元，為北水沽得最多個股。藥股白雲山(00874)亦見有1.09億元淨流走，是第二多北水流走股份。

北水懶理高鑫(06808)被瑞信「雙降」，今日淨掃入2.22億元，罕有成為北水淨買最多個股，惟全日高鑫仍挫2.1%收市。瑞信指，憂慮高鑫線上渠道收入不利盈利，故下調評級至「跑輸大市」，目標價由8.8元微調至8.7元。

上日成為北水最愛的融創(01918)，昨日獲大手2.77億元淨買後，今日又獲1.62億元湧入。金斯瑞(01548)也再現北水蹤影，全日淨買5304萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊(00700)、融創、招行(03968)、高鑫、工行(01398)、白雲山、平保、蒙牛(02319)、石藥(01093)及長汽(02333)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、金斯瑞、吉利、金蝶、石藥、利標(00787)、中芯、蒙牛及南航(01055)。

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