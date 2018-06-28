港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數先升後挫，道指收市跌165點；納指挫1.54%。港股連跌三日、累插近千點後，於期指結算日終於反彈，不過大市下跌股份比例較多，中資金融股和內房股仍受沽壓。

恒指今早高開11點，開市後反覆倒跌41點見半日低，之後抽升過百點再急回，10時45分後走高，最多升211點，見28567點全日高，中午升141點，午後掉頭下挫，曾挫187點，見28169點再創今年低，尾段再拗腰。恒指收報28497點，升141點或0.5%。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額1172.51億元，較上日減少40.46億元。

國企指數收報10868點，跌10點或0.1%。國指連跌六日累插637點或5.5%，創逾10個月收市新低。

今日即月期指結算，恒指7月期指收市升99點或0.35%，報28263點，低水234點。

A股反覆向下，滬指跌0.93%，連跌4日，收報2786點創近28個月低；深成指挫1.06%。兩市成交額約3060億元人民幣。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.9%；騰訊(00700)反覆升0.4%；港交所(00388)升0.9%；滙控(00005)升0.6%。另外，石藥(01093)回升1.1%；舜宇(02382)升1.5%；瑞聲(02018)回升2.3%；萬洲(00288)回升3.5%。相反，行政會議通據報通過「三招」房屋政策，包括：向一手樓徵收空置稅、調整居屋定價機制，及將部分土地撥作興建公營房屋，個別本地地產股偏軟，恒地(00012)跌0.5%；新地(00016)跌0.3%；長實(01113)跌0.5%。

焦點板塊

中資金融股：多股延續弱勢，工行(01398)創9個月低，收市跌0.7%，連跌14日；建行(00939)跌0.6%，連跌11日；平保(02318)跌0.8%，連跌8日。另外，國壽(02628)、太保(02601)、新華保險(01336)、華融(02799)、財險(02328)、光行(06818)、中信証券(06030)、海通證券(06837)和廣發証券(01776)等中資金融股，續創出最少52周新低。

內房股：重慶加強樓市調整，多隻內房股未回穩，昨回購800萬股的碧桂園(02007)創4個半月低，收市跌1.1%，連跌4日；龍湖(00960)挫4.7%；中海外(00688)下滑0.6%；恒大(03333)挫4.6%。二線股方面，世房(00813)挫4.8%；合景泰富(01813)跌2.9%；龍光地產(03380)跌2.7%。物業管理股顯著下挫，綠城服務(02869)跌7.8%；雅生活(03319)跌3.6%；彩生活(01778)跌4.9%；中奧到家(01538)跌3.4%。碧桂園服務(06098)反覆挫4.7%，成交額6.04億元，據港交所昨晚資料顯示，平保(02318)於上周五(6月22日)，按每股均價9.5243元減持2091.4萬股碧桂園服務，套現1.99億元。

石油股：美國原油庫存跌幅超過預期，隔晚紐油創三年半新高，外圍油價最新在亞洲時段偏軟，油股跑出。中海油(00883)升3.9%；中石油(00857)升2.4%；中石化(00386)升1.9%。油服股方面，中海油田服務(02883)升1%；海隆(01623)升1.7%；安東油服(03337)升1.9%；中石化油服(01033)升5%。

濠賭股：臨近澳門公布6月份博彩收入數據，市場關注世界盃會否分薄賭收。濠賭股走弱，銀娛(00027)跌1%；金沙中國(01928)跌0.9%；永利澳門(01128)跌1.2%；美高梅中國(02282)挫3.1%；新濠國際(00200)跌0.6%；澳博(00880)跌2.2%。

焦點股份

利標品牌(00787)：裂口高開50.8%，收市飆升67.2%，報0.51元，成交額4.7億元。集團全年轉盈為虧，虧損9.03億美元，不派末期息。另外將以現金作價13.8億美元，出售大部分北美洲特許授權業務予Differential Brands Group，並計劃向股東派發每股不多於0.325港元的特別現金股息。

六福(00590)：股價升6.5%，報32元，成交金額1.38億元。受零售業復甦帶動，六福截至今年3月底止全年純利按年上升約三成半，至13.69億元，每股盈利2.33元；派末期息每股0.55元，按年升37.5%。

怡園酒業(08146)：昨日首掛飆48.6%後，今日進一步炒上，曾飆1.4倍，見1.25元，較招股價0.35元，高2.57倍，收市升1.14倍，成交額1.08億元。

加達控股(01620)：今日上市，收報0.355元，較招股價低1.4%，成交4.08億股，成交額1.65億元。不計手續費，每手1萬股蝕50元。

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