港股直擊

加達控股(01620)今日掛牌，開市報0.43元，較招股價0.36元，高出19.4%，之後高見0.45元，較招股價高出兩成半。其後回落，尾市低見0.35元，收市報0.355元，較招股價低1.4%，成交4.08億股，成交額1.65億元。不計手續費，每手1萬股蝕50元。

公司為加拿大機票批發商及旅遊流程業務管理供應商，是次招股公開發售部分錄得超額認購約191.9倍，一手中籤率40.07%。

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