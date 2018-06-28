今日 16:40
重要通告
港股直擊
維珍妮(02199)公布，截至今年3月底止全年盈利2.4億元，按年增1.46倍，每股盈利19.6仙，派末期息3.8仙。
期內，收入58.68億元，按年增25.47%。
港股挫525 騰訊穿380關見熊
今日信報
人幣失守6.6關 考驗人行容忍度
安老事務委員會主席林正財
潘天惠
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今日信報
藍籌股力不從心 中海油逆市揚威
恒昇
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今日信報
內房股逢高減持無蝕底
陸文
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今日信報
China will play bigger role in North Korea
Frank Ching｜ EJ Insight
GIS先驅鄧淑明推廣智慧城市 籲政府設定目標 由下而上攜手打造
StartupBeat
中央為人幣貶值作立體部署
陸庭龍
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財富管理
國家智庫警告極可能出現金融恐慌
中國財經 ｜ 今日 11:06
【盤房來料】期結加半年結係最後逃生門?!
即巿股評 ｜ 今日 13:17
行會通過徵收空置稅 調整居屋定價
香港財經 ｜ 今日 15:16
特朗普對華立場被指軟化 美滙升至4天新高
國際財經 ｜ 今日 06:10
開市焦點:港股明顯超賣 騰訊走勢關鍵
港股直擊 ｜ 今日 08:59
參與小米上市券商不能同步發窩輪
港股直擊 ｜ 今日 12:36
中科興業指紅磡站事件主因禮頓出錯
時事脈搏 ｜ 今日 09:45
【輪證贏家】VHSI有見頂跡象
即巿股評 ｜ 今日 10:49
【EJFQ信析】貿戰強美元夾擊 美企盈利受拖累
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穆迪:美滙強勢衝擊部分新興國家
國際財經 ｜ 今日 06:06
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