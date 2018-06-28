物業管理股顯著下挫，綠城服務(02869)與雅生活(03319)瀉逾8%，綠服最新報6.82元，插8.09%；雅生活則瀉8.73%，最新造13.18元。
至於彩生活(01778)也急跌7.57%，造7.2元；中奧到家(01538)則挫5.88%，報1.12元；上周五遭平保(02318)減持的碧桂園服務(06098)，最新造9.05元，挫4.74%；中海物業(02669)則挫2%，現報2.45元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
物業管理股顯著下挫，綠城服務(02869)與雅生活(03319)瀉逾8%，綠服最新報6.82元，插8.09%；雅生活則瀉8.73%，最新造13.18元。
至於彩生活(01778)也急跌7.57%，造7.2元；中奧到家(01538)則挫5.88%，報1.12元；上周五遭平保(02318)減持的碧桂園服務(06098)，最新造9.05元，挫4.74%；中海物業(02669)則挫2%，現報2.45元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|物業管理業監管局下月起收售賣轉易契徵款
|上一篇：
|美圖發內部信 推進社交化轉型