即巿股評 港股直擊

隔晚美股先升後回，「侵侵」喺有關中國投資科技企業上，態度有軟化跡象，市場對本來繃緊的中美貿易關係暫鬆一口氣，美股早段回升，道指更曾升逾二百點。可惜聯儲局波士頓銀行行長，聯儲局都應開始為下一輪經濟衰退可能出現嘅危機作出準備。呢番言論一出，即扭轉美股早段反彈勢頭，三大指數均掉頭向下。

至於港股喺期指結算日表現反覆，但始終大市自本月高位已回落超過三千點，超賣之下反彈亦無可厚非，即使大市確認步入熊市，吊頸亦要抖抖氣。恒指今早高開11點後，雖曾反覆下跌41點，見28315點半日低位，其後內地股亦回穩反彈，港股亦隨之回升，最多曾升211點，高見28567點。恒指中午報28498點，升141點；國企指數報10905點，升26點。

今日港股回升，又係石油股功勞，美國呼籲全球抵制伊朗石油，令油價再升抽升，中海油(00883)及中石油(00857)齊齊升逾3%。騰訊(00700)噚日失守250日牛熊分界線，今日反彈上番呢條線爭持，半日反彈1%報收381元。另一重磅股友邦(01299)亦彈近2%，港交所(00388)彈力一般，半日彈唔夠1%，至於大笨象(00005)跌穿77元都未好過，半日反彈0.5%。內銀跟內險股，仲有內房股跌勢持續，雖未至於貼住地板行咁難睇，但毫無彈力係事實。

今日期指結算，呢個月淡友大豐收，現水平先平淡倉再部署好正常，冚倉盤帶動指數反彈，但係反彈力度確係削過刀削麵。至於反彈能否持續，阿Man估計至少頂到明日上半場，話晒明日係月結加埋半年結，大市跌咗三千點，呢個數相對年初開局已唔見一大截，至少都守住二萬八關，免得半年結條數太難睇。不過撞啱半年結前係長周末假期，通常缸邊友慣性唔入場，甚至減磅，而且下周五就係美國正式向中國開徵關稅死線，相信缸邊友傾向靜觀其變，明日下半場仲頂唔得住，阿Man信心只係一般。大市要再跌去邊個位先可以買貨，阿Man唔會刻意去估底，但升市唔估頂道理一樣，只係知道目前港股走勢弱過藥煲，博反彈唔見得好着數，反而跌勢已成，要趁反彈減貨清倉套現，話唔定呢兩日期結加半年結，有可能係最後逃生門。

之前叫大家留意認購嘅新股加達(01620)，抽得中今日總算執番餐茶，招股價0.36元，半日最高0.45元，最多升幅25%，半日報收0.395元，升幅亦有8%。留意上半場成交最多區域喺0.395元水平，下半場呢個位係關鍵，守得喺上面或者仲有鑊氣，但失守落番下面就要小心，IPO有貨未走都係睇住呢個位，要有隨時食糊準備。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)