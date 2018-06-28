港股直擊 即巿股評

隔晚美股先升後挫，道指跌165點；納指挫1.54%。港股連跌三日、累插近千點後，今早反覆回升。不過主要中資金融股和內房股仍偏軟。

恒指今早高開11點，開市後反覆倒跌41點，見28315點半日低，之後抽升過百點再急回，10時45分後走高，最多升211點，見28567點半日高。恒指中午收報28498點，升141點或0.5%，大市成交額592.53億元。

國企指數報10905點，升26點或0.2%。

A股半日高收，滬指升0.24%；深成指升0.39%。

藍籌股方面，友邦(01299)升2%；騰訊(00700)反覆升1%；港交所(00388)升1%；滙控(00005)升0.6%；。另外，石藥(01093)回升1.8%；舜宇(02382)彈3%；瑞聲(02018)回升3.2%；萬洲(00288)回升2.8%。相反，弱勢中資金融股續軟，建行(00939)跌0.4%；工行(01398)跌0.5%，暫見14連跌；平保(02318)跌0.5%；國壽(02628)跌0.2%。

焦點板塊

石油股：美國原油庫存跌幅超過預期，隔晚紐油創三年半新高，外圍油價最新在亞洲時段偏軟，油股今早跑出。中海油(00883)升3.5%；中石油(00857)升3.1%；中石化(00386)升2.3%。油服股方面，中海油田服務(02883)升3.3%；海隆(01623)升3.5%；安東油服(03337)升5.8%；中石化油服(01033)升6%。

內房股：重慶加強樓市調整，多隻內房股未回穩，連日捱沽，昨回購800萬股的碧桂園(02007)跌1.1%；龍湖(00960)挫4.1%；中海外(00688)下滑0.6%；恒大(03333)跌1.6%。二線股方面，世房(00813)挫4.1%；合景泰富(01813)跌2.6%；龍光地產(03380)跌0.6%。重慶公布，對已擁有兩套住房及相應購房貸款均未結清的家庭，繼續暫停發放個人住房貸款；對不能提供一年以上納稅證明或者社會保險繳納證明的非本地居民，暫停發放購房貸款。

焦點股份

利標品牌(00787)：裂口高開50.8%，曾升67.2%，半日收報0.495元，升62.3%，成交額2.77億元。集團全年轉盈為虧，虧損9.03億美元，不派末期息。另外將以現金作價13.8億美元，出售大部分北美洲特許授權業務予Differential Brands Group，並計劃向股東派發每股不多於0.325港元的特別現金股息。

六福(00590)：股價半日升7.5%，報32.3元，成交金額7550萬元。受零售業復甦帶動，六福截至今年3月底止全年純利按年上升約三成半，至13.69億元，每股盈利2.33元；派末期息每股0.55元，按年升37.5%。

半新股：創業板怡園酒業(08146)昨日首掛飆48.6%後，今早進一步炒上，曾飆1.29倍，見1.19元，較招股價0.35元，高2.4倍，半日升88.5%。碧桂園服務(06098)半日反覆微跌0.4%，成交額2.73億元，據港交所昨晚資料顯示，平保(02318)於上周五(6月22日)，按每股均價9.5243元減持2091.4萬股碧桂園服務，套現1.99億元。

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