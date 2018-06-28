港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數先升後跌，以接近全日低位收市。港股三日累插近千點後，於期指結算日反覆回升。

恒指今早高開11點，開市後反覆倒跌41點，見28315點半日低，及後反覆回升，最多曾漲211點，高見28567點。恒指中午報28498點，升141點或0.50%，大市成交額592.53億元。

國企指數報10905點，升26點或0.24%。

藍籌股方面，外圍油價再度抽高，中海油(00883)及中石油(00857)分別升3.54%及3.15%; 內房續受壓，碧桂園(02007)及中海外(00688)分別跌1.1%及0.6%; 友邦(01299)彈1.96%; 騰訊(00700)升1%。

中國境內登記註冊的券商獲免收三年機構監管費，內券股低位反彈，華泰證券(06886)升2.28%; 廣發証券(01776)升2.88%; 中信証券(06030)升2.59%; 中國銀河(06881)升2.21%。

手機設備股造好，富智康(02038)下試昨日低位後，反彈4.42%; 比亞迪電子(00285)低開高走，半日漲3.25%; 另外，瑞聲(02018)及舜宇(02382)則分別升3.15%及2.99%。

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