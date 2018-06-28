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中國移動(00941)聯合大唐電信、愛立信、華為等全球合作夥伴共同發布「5G SA(獨立組網)啟航行動」，中央網信辦副主任楊小偉打通首個5G獨立組網端到端系統全息視頻通話。

中國移動聯合合作夥伴，在活動上共同發布了《5G SA(獨立組網)核心網實現優化白皮書》，展示5G獨立組網技術和產業發展的最新進展。

隨後，中央網信辦副主任楊小偉與上海移動技術人員，進行了首個基於5G獨立組網端到端系統的全息視頻通話。通話首次採用5G獨立組網端到端系統技術，包括5G CPE終端、新空口和新核心網。