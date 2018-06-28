港股直擊 即巿股評

重慶加強樓市調整，內房股普遍下跌，昨日在市場回購800萬股的碧桂園(02007)，今早依然受壓，最新造12.5元，跌1.88%；華潤置地(01109)走低0.2%，報25.05元；中海外(00688)下滑0.6%，報24.65元；恒大(03333)挫1.97%，報18.92元。

二線內房世房(00813)再挫4.26%，報19.34元；龍湖(00960)亦挫4.06%，報20.1元；合景泰富(01813)跌2.45%，報9.15元；龍光地產(03380)降0.79%，造10.02元。

不過，上日獲北水淨買入2.77億元人民幣的融創(01918)，股價倒升1.58%，新報25.7元。

內地傳媒報道，重慶進一步加強樓市調控，發布《關於進一步加強房地產市場調控工作的通知》，對已擁有兩套住房及相應購房貸款均未結清的家庭，繼續暫停發放個人住房貸款；對不能提供一年以上納稅證明或者社會保險繳納證明的非本地居民，暫停發放購房貸款。

此外，重慶亦計劃開展個人貸款違規用於購房專項治理，嚴禁為購房者提供「首付貸」或場外配資，防範個人消費性貸款(包括房抵押貸款、網絡貸款)、個人經營性貸款、信用卡透支等個人貸款資金違規進入房地產市場。

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