即巿股評 港股直擊

話說我家老爺今日出發去俄羅斯睇世界盃，一早就已經出發去咗機場嘅佢，變成我今日開始就係「守尾門」嗰個，結果今日兩次出門口都失敗：第一次行到落巴士站懷疑無熄風扇>折返>有熄>只是無熄插住拖把個掣；跟住再出門口，搭緊𨋢時諗緊有無鎖好門，原𨋢上返去>有鎖好>再原𨋢落地下，如是者兩轉來回我已經miss咗平日班車，可能係過咗最繁忙嘅時間，我只係比平時晏咗10分鐘到。

喺巴士上恒指已經開左市，見到都只係升得個十零點，再睇睇隻騰訊(00700)，個價同包大盒裝維他奶容量係一樣架，$375！即係話$380嘅血肉長城變咗柏林圍牆，冧咗lu；不過我相信總會有錢繼續支持，事關依家10點正，開晒圖之後見到恒指升幅有啲擴大，至升61點，做緊28417點。

睇返恒指日線圖，第一個同牛熊分界線重疊嘅「死亡交叉」終於出現，佢就係10天線(29318點)。留意返，上方嘅天線 (唔計條250天線(29343點))係倒轉排列，即係話最頂嘅係100天線(30660點)，跟住到50天線(30417點)，然後就係20天線(30144點)，同250天線最近嘅就係頭先講嘅10天線啦。而SlowSTC(14,3)嘅%K線仍然低走於%D線，分線分別報5.881同6.492，一個咁超賣而又敏感度咁高嘅指標，分分鐘今日低位轉勢都未定。話口未完，依家10點6分，恒指升幅再擴大啲，升過百點，報28464點lu。

就用呢口價去計數，睇恒指牛熊證街貨圖睇，下方牛證最貼價嘅係28300至28399點，如果按今日暫時最低見過嘅28315點計，其實呢度都無乜幾多剩；再數落去就28200至28299點，如果現價起步下行264點嘅話，咁呢度嗰820張期指就會全數死亡。

睇埋上方熊證，最貼價嘅係29400至29499點，同現價比都仲有成千點嘅距離，即使佢有864張期指，但條路同成內待被發配邊疆一樣咁遠，劉心悠同康華都只能夠企喺紫禁城裡面同佢講byebye架咋。

認真，市係殘嘅，但吊頸都要抖氣，再睇埋恒指波幅走勢(VHSI)有高位回落跡象，睇嚟無論後市上定落，波幅都無之前咁大，除非你可以好貼市，按住5分鐘圖嘅超買/超賣做day trade，否則可以休養生息一陣。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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