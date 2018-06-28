昨日被北水沽得最狠的瑞聲(02018)，股價連跌三日後今早反彈，最新報104.4元，回升2.86%，成交金額2.61億元。
瑞聲周二有2.17億元人民幣北水流走，昨日沽盤再增至3.09億元人民幣，成為北水流出最多個股，兩日累計合共淨沽5.26億元人民幣。
至於舜宇(02382)也彈1.02%，報138.5元；通達(00698)升1.89%，報1.62元；比亞迪電子(00285)走高1.42%，報10元。
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