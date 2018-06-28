港股直擊 即巿股評

港股昨日再創今年以來新低，技術上進一步超賣，留意今日期指結算；騰訊(00700)昨日跌穿250天牛熊分界線，短期走勢惹關注。

隔晚美股三大指數先升後跌，道指盤中一度急升超過280點，但午後升幅逐漸收窄，收市跌165點或0.68%，報24117點。納指收跌1.54%，報7445點；標普500指數收跌0.86%，報2699點。科技股和金融股領跌。市場仍在關注國際貿易局勢。

投資者仍在關注全球貿易局勢的最新發展。美國總統特朗普發表聲明稱，支持國會儘快通過《外國投資風險評估現代化法》，以限制外國實體收購美國關鍵技術。這意味着美國政府暫時不會單獨出台限制外國投資的額外行政措施。

外交部新聞發言人陸慷表示，中方將繼續密切關注這一動向在全球範圍內對宏觀經濟、特別是對中國所產生的影響。

美國能源信息署(EIA)的數據顯示，上星期美國原油庫存減少近一千萬桶，為2016年9月以來最大跌幅，因煉油增產，而汽油和蒸餾油庫存增加上利比亞供應風險。原油大漲逾3%，紐約期油一度漲至三年半以來新高73.06美元/桶。美國能源股逆市收漲，雪佛龍收漲1.48%，康菲石油收漲2.08%。

一個專門研究北韓情報的美國網站聲稱，平壤加快核子研究中心的提升工作。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.1元，較本港上日收市高0.6元；騰訊(00700)昨日跌穿250天平均線，自高位計已累瀉了兩成，其ADR隔晚收報375.37元，低2.03元；國壽(02628)ADR收報19.97元，低0.13元。油價續升，「三桶油」向好，中海油(00883)昨日已逆市抽升，隔晚其ADR收報13.12元，高0.14元；中石油(00857)ADR收報5.85元，高0.13元；中石化(00386)ADR收報6.96元，高0.11元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.72元，低8仙；聯通(00762)ADR收報9.74元，高1仙。

港股ADR指數報28326點，較周三恒指收市跌31點。港股尾段愈跌愈有，曾插538點，見28342點創今年低。恒指收報28356點，挫525點或1.8%，連跌3日累插982點或3.3%，創去年12月7日以來收市新低。下跌股份比例為82%，上升股比例為18%。市寬全線向下，股價高於50天線的中線市寬下跌4.2個百分點至21.3%，為2016年2月中以來最低，反映整體大市進一步超賣。恒指14天RSI跌至27，短期有機會作技術反彈。

焦點股份

六福集團(00590)：公布截至今年3月底止全年盈利13.69億元，按年增34.67%，每股盈利2.33元，派末期息0.55元。

森信紙業(00731)：公布截至三月底純利1.97億元，按年上升1.3倍，派末期息2.75港仙。

建業實業(00216)：公布截至3月底全年純利20.4億元，按年上升3.86倍，派末期息5港仙。

歐化國際(01711)：公布截至3月底的全年純利847萬元，按年下跌七成二，不派末期息。集團表示, 純利下跌是由於錄得一次性上市開支，加上新銷售點所產生之租金開支及間接費用增加以及毛利率表現放緩所致。

利記(00637)：截至3月底純利9015萬元，按年上升1.17倍，派末期息1.5港仙。

利標品牌(00787)：公布截至3月底的全年業績轉盈為虧，虧損9.03億美元，不派末期息。另外集團宣布，將以現金作價13.8億美元，出售大部分北美洲特許授權業務予Differential Brands Group，並計劃向股東派發每股不多於0.325港元的特別現金股息。

漢國置業(00160)公布，截至3月底止，全年盈利29.8億元，按年增長4.09倍，每股盈利4.14元，派末期息12.5仙，特別股息5仙，合共17.5仙。