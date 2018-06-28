今日 08:49
重要通告
港股直擊
香港華人(00655)公布截至3月底止全年業績，純利3.27億元，按年增長6.26倍，每股基本及攤薄盈利16.4仙，末期息每股派1仙。
期內，收入1.19億元，按年下跌45.23%。
港股挫525 騰訊穿380關見熊
今日信報
人幣失守6.6關 考驗人行容忍度
安老事務委員會主席林正財
潘天惠
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今日信報
藍籌股力不從心 中海油逆市揚威
恒昇
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內房股逢高減持無蝕底
陸文
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今日信報
中央為人幣貶值作立體部署
陸庭龍
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財富管理
Can Xiaomi become the Costco in the tech universe?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港產AI醫療影像篩檢初創 視見科技吸億元闖海外
StartupBeat
羅森格倫:開始為下一輪經濟衰退準備
國際財經 ｜ 今日 03:06
【EJFQ短評】呷哺呷哺再度挑戰早前高位 料有機會出現突破
即巿股評 ｜ 昨日 21:28
【新股追蹤】映客互娛明招股 5050元入場
香港財經 ｜ 昨日 21:36
歐化全年盈利跌72% 不派息
重要通告 ｜ 昨日 21:14
HPC半年盈利跌29% 不派息
重要通告 ｜ 昨日 21:43
美股早段靠穩 油價漲逾1%
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夜期最新報28654 飆升282點
港股直擊 ｜ 昨日 22:34
科網股滑落 道指先升285後跌165點
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關注國際貿易局勢 美股續上揚
國際財經 ｜ 昨日 23:03
易生活去年虧損降至1.27億
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