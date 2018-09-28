即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(26日)略喘穩，道指回升30點(0.12%)；科技股反彈，納指微漲0.39%，標指則收高0.22%。美國電單車生產巨擘哈利(Harley-Davidson)擬把部分生產線由美國轉到歐洲，連日被總統特朗普在Twitter炮轟，指摘是首家「舉白旗投降」企業，並威脅會徵收超高稅額，令哈利股價再跌0.6%，兩天累挫逾6%。

特朗普挑起全球貿易戰，相信是去年通過稅改法案的延續，真正目的顯然是吸引資金回流、直接投資美國，重振本土製造業，但他的如意算盤最終未必打得響。就以哈利為例，多年來一直向海外擴張，從1999年克林頓至2011年奧巴馬年代，先後在巴西、澳洲及印度等地設立生產基地；即使打正「美國優先」旗號的特朗普上任，哈利也表示會在泰國設廠。隨着美國人口結構的變化，哈利電單車在當地的銷售已面臨萎縮，歐洲則成為第二大市場，佔今年第一季度整體銷售額約19%(美國為61%)，也是增長最快的地區。哈利周初表示，估計貿易戰將令公司每年損失最多1億美元，為避開歐盟的關稅而計劃把部分生產線撤離美國。

哈利的舉措反映美國企業對特朗普政策又愛又恨，一方面從稅改中獲益，另一方面卻影響了海外拓展。美國掀起全球貿易戰引致的爭拗及摩擦，反過來窒礙商業投資決定，長遠來看，勢將損害整體經濟。

美國與主要貿易夥伴關係日趨緊張，卻無礙美元的強勢，美滙指數年初至今累漲約2.5%，而「強美元」將開始影響企業盈利表現。據Factset統計，以大型股為主的羅素1000指數中，成分股約三分一收入來自海外，反映小型股的羅素2000指數中，海外收入只有20%左右。道指及標普500指數中，海外收入則分別佔整體的50%和40%。

上周已有多家企業表明，美元轉強及能源價格飆升，對次季業績將帶來負面影響，其中飲料巨頭可口可樂預測，受滙兌拖累，第二季度及全年的盈利料輕微倒退；郵輪營運商Royal Caribbean Cruises(RCL)表示，強美滙和高油價令每股少賺大約0.25美元，估計2018年全年每股盈利介乎8.7至8.9美元。另一家郵輪營運商Carnival Corp(CCL)也以相同理由下調全年盈利展望。

外圍風高浪急，港股昨天高開後倒插，恒指再創今年收市新低，報28356點，急挫525點(1.8%)，主板成交金額1213億元。

從技術走勢來看【圖】，恒指失守周二低位，反映進一步向淡，短線縱有反彈，28200點仍備受考驗，倘失守將下試27500點至27700點成交密集區底部，該水平也是2016年初至2018年1月底升浪的38.2%回調位置，以及2016年向上伸延趨勢線的支持位。

信報投資研究部

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