港股直擊 即巿股評

人民幣再散，中間價六連貶，中港股市墜入恐慌，上證指數挫31點或1.1%，險守2800關，創逾25個月新低，港股更彈完即散，午後越跌越急，尾市最低見28342，再創今年新低，全日亦挨近低位，瀉525點收市。

港股閉翳，北水進一步撤退，繼昨日淨沽7.05億元(人民幣﹒下同)後，今日再沽7.58億元，兩日累沽14.63億元。

擁蘋果概念的瑞聲(02018)，昨日有2.17億北水流走後，今早沽盤再增，全日再狠沽3.09億元，成為北水流出最多個股，兩日累計合共5.26億元。北水亦對股王騰訊(00700)心淡，全日淨沽2.34億元，騰訊收市更跌穿250天線牛熊線收市，是近28個月以來首次。

昨日北水沽得最多的碧桂園(02007)，今日沽盤力度減弱，全日淨沽1.7億元，比上日3.63億元減少53%，碧桂園收插7.41%，為表現最曳藍籌。反而北水轉掃融創(01918)，全日錄2.77億元淨流入，成為最多北水追捧的個股。

另外，上日獲北水湧入的中行(03988)，今日再獲1.82億元掃入，兩日累計3.48億元淨買入。醫藥股亦見北水手影，石藥(01093)及金斯瑞(01548)全日分別獲4098萬及331萬元掃入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創(01918)、瑞聲、吉利(00175)、石藥、中芯(00981)、中行、南航(01055)、蒙牛(02319)及平保(02318)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、碧桂園、騰訊、吉利、中芯、奧園(03883)、新城發展(01030)、南航、瑞聲、金斯瑞。

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