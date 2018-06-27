港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數窄幅回穩，港股連跌兩日後，今日反覆下挫，恒指再刷新今年以來低位。大市超過八成股份下跌，中資金融股領跌，內房股重災。

恒指高開76點，早段曾升107點，見28988點全日高，受制兩萬九關口回落，曾倒挫174點，之後一度再轉升，半日收市前復挫178點見半日低，中午跌167點，午後跌穿上午低位，尾段愈跌愈有，曾插538點，見28342點創今年低。恒指收報28356點，挫525點或1.8%，連跌3日累插982點或3.3%，創去年12月7日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為82%，上升股比例為18%。

全日成交額1212.97億元，較上日減少34.75億元。

國企指數收報10879點，跌239點或2.2%。國指五連跌累瀉626點或5.4%，創去年9月28日以來收市新低。

恒指即月期貨收市跌573點或1.98%，報28372點，高水16點。

A股低收，滬指收市險守2800點關，跌1.1%；深成指挫1.83%。兩市成交額約3261億元人民幣。

歐洲三大股市最新受壓；美國道指期貨最新挫176點，報24127。

藍籌股方面，騰訊(00700)以全日低位377.4元收市，跌幅2.2%，失250天線；滙控(00005)跌1.4%；港交所(00388)跌2.7%；友邦(01299)跌2.1%。另外，吉利(00175)和蒙牛(02319)挫約5.1%；中移動(00941)吐1%。相反，中電(00002)升0.8%；隔晚紐油升3.6%，創一個月高，外圍油價最新在亞洲時段靠穩，中海油(00883)曾飆6%，收市升3.2%；中石油(00857)升0.4%。

焦點板塊

中資金融股：今日領跌大市，工行(01398)創9個月低，收市挫2.4%，連跌13日；建行(00939)挫2.5%，連跌10日；中行(03988)跌1.8%；平保(02318)跌2.2%，連跌7日。另外，國壽(02628)、太保(02601)、新華保險(01336)、華融(02799)、民生銀行(01988)、光大銀行(06818)、中國信達(01359)、財險(02328)、中信証券(06030)、海通證券(06837)和中國銀河(06881)等中資金融股，今日全線創出最少52周新低。

內房股：內地據報收緊審批棚戶區改造項目(棚改)新貸款，加上有三個城市禁止以公司名義買樓，內房股再捱沽，昨日被北水狠沽的碧桂園(02007)挫7.4%，三日累插18.5%，市值蒸發630.49億元；恒大(03333)插7.4%；融創(01918)插8.7%；世房(00813)挫6.7%；中國海外(00688)跌3.7%；華潤置地(01109)跌4.7%；萬科(02202)挫5.2%；龍湖(00960)跌4.3%；奧園(03883)重挫9.2%；旭輝(00884)挫6.5%。物業管理股亦下挫，碧桂園服務(06098)挫11.5%；中海物業(02669)挫8.1%；彩生活(01778)挫8%；綠城服務(02869)跌1.7%；雅生活(03319)跌1.4%。

科技股：美國國會通過收緊對外來投資的監管法規，被視為阻止中資收購美國科技企業。本港科技製造股普遍走低，手機設備股方面，瑞聲(02018)低見100.6元，創逾11個月低，收市挫7.3%；舜宇(02382)先高後低，收市跌3.9%；比亞迪電子(00285)挫7.9%；中興(00763)跌3.4%，其A股跌3.24%。熱炒半導體股方面，華虹(01347)今早曾升2.9%，見30.6元創新高，午後曾挫12.6%，收市跌10.8%；中芯(00981)挫9.2%。

醫藥股：昨日跑贏大市，今日受壓，石藥(01093)跌5.3%；中國生物製藥(01177)挫6.6%；綠葉(02186)挫5.9%；上藥(02607)挫4.2%；復星醫藥(02196)挫6.6%；康哲(00867)跌3.6%。藥明生物(02269)較硬淨，收市跌0.9%。

焦點股份

太和控股(00718)：今早一度高見0.84元，大升25.4%，收市升11.9%，成交額2290萬元。集團公布，按每股12.8元，向大股東Satinu Resources Group出售大酒店(00045)1.84億股，相當於大酒店11.47%股本，較大酒店上個交易日溢價12.48%。另外董事局將考慮宣派或建議派付不少於13億元現金股息。

新股：3股上市，收市個別發展，杉杉品牌(01749)收報3.49元，較招股價低7.7%，成交額2.27億元，不計手續費一手蝕290元。欣融國際(01587)收報0.58元為全日低，較招股價低22.7%，不計手續費一手蝕680元。創業板怡園酒業(08146)收報0.52元，較招股價高48.6%，不計手續費一手賺1700元。

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