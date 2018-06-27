港股直擊 香港財經

工業及商用燃氣流量計製造商浙江蒼南儀錶(01743)明日起招股，每股招股價介乎37.1元至51.9元，發行1729.67萬股，當中一成在港發售，集資最多8.98億元。每手100股，入場費5242.3元。

集資所得款項約55%用於智能氣體流量計產品改造及配套提升項目；約20%用於物聯網燃氣計量及輸配管理平台建設項目；約15%用於流量計檢測實驗室項目，餘下約10%將用於營運資金及一般公司用途。

農銀國際融資為獨家保薦人。

招股日期至7月6日(下周五)截止。股份預期下月13日掛牌。