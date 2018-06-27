今日 16:50
重要通告
港股直擊
津上精密機床(01651)公布截至3月底止全年業績，純利1.94億元(人民幣．下同)，按年增長72.42%，每股基本盈利57分，派末期息16港仙。
期內，收入23.14億元，按年增長41.43%。
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