重要通告 港股直擊

六福集團(00590)公布，截至今年3月底止全年盈利13.69億元，按年增34.67%，每股盈利2.33元，派末期息0.55元。

期內，收入145.78億元，按年增13.83%。

六福表示，香港市場為集團的主要收入來源，期內香港市場零售收入增加7%；來自澳門市場的收入增加18.4%。

截至3月底，集團於全球共有1642間店舖，淨增長為137間。其中，淨增設135間六福店舖，包括於內地淨增設132間，於香港和美國三藩市各增設1間自營店及在柬埔寨設立首間品牌店。