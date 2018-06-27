即巿股評 港股直擊

恒指低開80點後跌幅擴大，最多跌456點低見28505點再創今年低位，中午跌幅收窄，更一度倒升重上29000點，全日收28881點，今日亦反彈乏力。人民銀行周日宣布降存款準備金率0.5個百分點救市，市場原預期港股將受刺激造好，惟市況對央行放水消息似乎無甚反應，A股走勢同樣偏淡，滬綜指尚未收復3000點大關。在中美貿易衝突陰霾仍籠罩、美國或加快加息步伐、人民幣連跌多日等負面因素夾擊下，港股自上周起已接連受挫，其實筆者早前已指出，市況反覆，最好的策略便是留意一些優質新股，這比冒險入市「撈底」買入一些熱門股更佳。

近期新股中，以本港首隻以「同股不同權」形式上市的小米(01810)最值得留意。此股於6月21日起接受國際投資者認購，每股招股價介乎17元至22元，發售約21.8億股，每手200股，入場費4444.35元，集資370.6億至479.6億元，6月28日截止認購，預期7月9日掛牌。另小米將分步實施在香港和大陸境內的上市計劃，即先在香港上市後，再擇機通過發行中國存託憑證(CDR)的方式在境內上市。

按CDR招股書更詳盡的披露，小米今年首季收入為344.12億元，經調整經營淨利潤為16.99億元。其中，智能手機收入為232.39億元。據IDC數據，2018年第一季度在全球智能手機市場同比下滑2.9%的情況下，小米手機同比增長仍達到87.8%，並預計全年的表現將會比第一季理想。

此外，根據艾瑞咨詢，小米盒子2017年的出貨量在中國境內排名第一。小米產品的暢銷，與其以「平靚正」為市場定位不無關係，目前不少港人也有用小米盒子，在串流內容日漸成為日常重要的電視娛樂內容供應模式，預計小米的產品將會隨着華人社區，漫延至全球不同角落。

另小米在遞交上市文件同日，與李嘉誠旗下長和集團(00001)宣佈合組全球策略聯盟，將小米智能手機、智能硬件和生活方式產品引入長和旗下在世界各地電訊和零售部門。是次聯盟將擴大長和旗下3集團與屈臣氏集團產品類別，並有助小米加速擴展其國際銷售網。

小米近期市值或是集資額，均較年初消息為低，惟筆者認為估值稍微下調反而在上市後股價有更大的造好空間。此外，該公司最值得留意的便是創辦人雷軍，雷軍當年一手帶領金山軟件靠網游賺錢，他多年來在互聯網的經驗可以預計得到，未來將會套用在小米的發展之上。那麼小米目前的智能硬件業務相信只是起步，但經過多年的發展，銷售網絡已成功建立到全球市場，只要到適當時機，相信雷軍便會把IoT物聯網的業務模式進一步實踐在小米之上。而事實上，根據招股文件內容顯示，小米上市集資約30%便是用於擴大及加強IoT、生活消費品及移動互聯網服務(包括人工智能)等主要行業的生態鏈，故此筆者相信小米的業務未來的「爆發力」將會很大，同時也會逐漸反映在股價之上。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益