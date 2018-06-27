即巿股評 港股直擊

隔晚美股反彈，皆因「侵侵」表示將放寛限制中國投資美國美國科技企業嘅要求，並指將計劃通過國會，修改1988年的法律，以審批其他國家在美國投資會否引起國家安全問題。同時侵侵亦表示周日有媒體報道政府計劃兩項額外限制措施，以防止中國取得美國科技，係一個嚴重洩漏問題，有可能係有人老作。呢個消息令美國科支股回穩，加上油價反彈，美股回升，道指盤中曾彈逾百點，可惜收市升幅收窄至只有30點；而標指跟納指分別彈5點跟29點。跟之前跌幅相比，美股呢吓反彈，完全係小巫見大巫，毫無力度可言。

「侵侵」表面話放寬限制中國投資，但睇真啲，大家千祈唔好錯誤解讀「侵侵」嘅講話，其實真正嘅意思係，有關限制外國企業喺敏感技術領域對美投資，唔係針對中國一個國家，即係美國冇話會放過中國，而係一視同仁，一竹篙打晒一船人，所有外國企業投資美國科技企業都會受限制，目的係保護美國科技唔會被盜竊。所以美股尾段升幅縮水亦好正常，尤其係貿易戰陰霾未除，投資者傾向risk off，短期美股都係易跌難升，呢個六絕月睇嚟都係絕到底，好難走得甩。

至於港股噚日見過今年低位後反彈，盤中一度倒升，可惜尾市都係難逃一跌，即使隔晚ADR及夜期曾持續反彈，令今早恒指高開76點後，一度升107點，見過半日高位28989點，可惜內地股市未能止瀉，恒指反彈受制二萬九後再反覆回落。半日最多跌178點，低見28703點，中午挨住低位收市，報28713點，跌167點；國指則再跌111點，險守萬一關，報收11007點。

港股面對四正楚歌，恒指上周跌穿250日線(29333點)後再失守二月底位，幾乎可以確定港股已由牛步入熊市，尤其拆息高企，港元雖未有即時加息風險，但未來息口趨升已豪毫無疑問，對股市肯定唔係正面訊息。另一方面，內地股市弱不禁風，人民幣又每況愈下，更加令內地股市盡失吸引力，雖然阿爺叫停唔準融資融券相關股份斬倉，但仍未能止住內地股市跌勢。阿爺周日宣布嘅定向降準，亦並非為救市而實行，皆因向內銀放水，只為配合市場進行債轉股，同埋令銀行有水還番畀人行，即係塘水滾塘魚，無錢流入股市，內地股都係動彈不得。

港股自31500點開始碌落山，至噚日低位28500點，短短個幾星期已累跌3000點，但噚日略為彈一彈之後，今日又頽過，主要係牛證街貨死唔斷氣，雖然28800之上嘅牛證街貨已去無存菁，但噚日又見28200點至28500點嘅牛證街貨持續增加，大戶食髓知味，而港股亦弱勢已成，睇怕呢堆牛仔一樣小命不保。港股未來繼續係有波幅，冇升幅，至慘係有機會出現浪低於浪嘅走勢，阿Man最怕係港股唔再急跌，陰啲陰啲咁陰乾落去，急跌喺鐘擺效應下仍有反彈，但陰乾下跌就最呃人，尤其係嗰啲永遠以為股市係希望在明天嘅地方，今日唔肯打靶，明日又插深啲，一直泥足深陷。當大市已步入熊市，坐住蟹貨好應該審時度勢，壯士斷臂果斷止蝕，留住本錢待市況轉好再博殺，佛系坐盤去守一件蟹貨，只怕愈坐愈墮落。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)