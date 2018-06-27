港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數窄幅回穩，港股連跌兩日、累挫457點後，今早表現反覆，多隻中資金融股連跌走勢未止。

恒指高開76點，早段曾升107點，見28988點半日高，受制兩萬九關口回落，曾倒挫174點，之後跌幅收窄一度轉升，半日收市前再走弱，復挫178點，見28702點半日低。恒指中午收報28713點，跌167點或0.6%，大市成交額503.4億元。

國企指數中午收報11007點，跌111點或1%。

A股半日低收，滬指跌0.45%；深成指跌0.85%。

藍籌金融股領跌，工行(01398)跌1.4%，目前連跌第13日；建行(00939)跌1.1%，目前連跌第10日；平保(02318)跌2%，目前連跌第7日；港交所(00388)跌1.7%；友邦(01299)跌0.5%。另外，騰訊(00700)跌0.8%。相反，中電(00002)升0.7%；銀娛(00027)升1.4%；聯通(00762)升2.4%。

焦點板塊

內房股：內地據報收緊審批棚戶區改造項目(棚改)新貸款，加上有三個城市禁止以公司名義買樓，內房股今早再捱沽，昨日被北水狠沽的碧桂園(02007)挫5.5%；至於恒大(03333)插7.1%；融創(01918)挫7.2%；世房(00813)挫6.9%；中國海外(00688)跌2.9%；華潤置地(01109)跌3.2%；萬科(02202)挫4.1%；龍湖(00960)挫半成；奧園(03883)挫6.9%；旭輝(00884)挫4.6%。

科技股：美國國會通過收緊對外來投資的監管法規，被視為阻止中資收購美國科技企業。本港科技製造股普遍走低，龍頭。手機設備股方面，瑞聲(02018)曾挫5.5%見逾10個月低，半日挫半成；舜宇(02382)先高後低，半日跌1.7%；比亞迪電子(00285)挫6%；中興(00763)跌2.3%，其A股跌3.16%。熱炒半導體股方面，華虹(01347)今早曾升2.9%，見30.6元創新高，半日倒挫4.9%；中芯(00981)吐4.2%。

石油股：隔晚油價造好，紐油升3.6%，收報70.53美元，創一個月高。石油股突圍，中海油(00883)曾飆6%，半日4.5%；中石油(00857)升1.4%；中石化(00386)升1%。油服股方面，中海油服(02883)升1.2%；中石化煉化(02386)升4%；中集安瑞科(03899)升7.7%；聯合能源(00467)升2%。

焦點股份

歲寶百貨(00312)：曾逆市飆升兩成，見0.78元創逾5年高，半日升9.2%，成交額4040萬元。

太和控股(00718)：今早一度高見0.84元，大升25.4%，半日升19.4%，成交額1860萬元。集團公布，按每股12.8元，向大股東Satinu Resources Group出售大酒店(00045)1.84億股，相當於大酒店11.47%股本，較大酒店上個交易日溢價12.48%。另外董事局將考慮宣派或建議派付不少於13億元現金股息。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。