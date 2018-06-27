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今日 12:13 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌167點 受制兩萬九關

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隔晚美股窄幅回升，港股兩日挫457點後，今早再度受壓，受制兩萬九關口。

恒指高開76點，早段曾升107點，見28988點今早高，受制兩萬九關口回落，反覆倒挫178點，見28702點半日低。恒指中午報28713點，跌167點或0.58%，大市成交額503.40億元。

國企指數報11007點，跌111點或1%。

藍籌股方面，中國鐵塔公司上市消息，帶動中國聯通(00762)升2.39%; 銀娛(00027)低位回升1.4%; 內房仍然捱沽，碧桂園(02007)及華潤置地(01109)分別跌5.52%及3.23%; 騰訊(00700)跌0.78%。

內地紡織服飾股造好，波司登(03998)創逾3年高，半日升4.04%; 江南布衣(03306)反彈5.17%; 另外，中國利郎(01234)及申洲國際(02313)分別升1.97%及1.51%。

隔晚紐約期油創一個月新高，石油股逆市走高。中海油(00883)急升4.45%，為表現最好藍籌。

中海油田服務(02883)重回10天線，漲1.23%; 另外，中石油(00857)及中石化(00386)則分別升1.40%及1.01%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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