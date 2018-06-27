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今日 11:16 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】牛證真係好重貨呢

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噚日爬緊碗米線時，戰友Jack WhatsApp話恒指倒升；其實未出街食飯都知隻恒指熊(60165)死梗，噚日上半場完成咗個V型反彈，而呢個V型仲尖過去韓國整完容個V面，個種眼都凸埋嘅情況好比阿根廷連輸三粒慘敗克羅地亞。班好友咩事要挾返個市上去？係愛？定係責任？

Anyway，雖則噚日文末講明「恒指日線圖SlowSTC(14 ,3)有觸底反彈之勢，所以要動作快」，但噚日揀出嚟嘅(60165)基本上唔死都無用。班好友就有請小鳳姐；被呢下超賣後反彈挾死嘅就只能夠請楊過出場──「壯士斷臂」。

日線圖上噚日粒燭keep住「十字星」，而SlowSTC(14 ,3)亦一如所願，%K線低位抽升隊穿咗條%D線，即使依家10點9分恒指跌百零點，但你睇圖上嘅陰燭係被噚日粒「十字星」包住，唔再向下行就已經發揮咗SlowSTC(14 ,3)利好訊號嘅作用啦。

所有天線都穿晒，又畫返噚日個黃金比率出嚟，恒指依家仍然處於0.5(29341點)同0.618(28363點)之間，而250天線(29334點)又剛好同0.5呢個水平重疊。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，經過市場一輪對貼價熊證嘅渴求，今日終於都見到有29400至29499點呢熊證街貨出場啦(留意番，噚日最貼價嘅熊證係3字頭架)，不過用依家10點30分恒指現價28851點計，都要由現價彈升549點先可以踩到入門口，而呢度亦只有636張期指，向上望嘅話仲會發現街貨唔多，梗係啦，啲熊證都一早收割晒啦；無收割到嘅咪好似噚日咁，條街多咗好多楊過。

至於下方嘅牛證最貼價嘅就係28500至28599點，同現價比較嘅話，只要個市起步向下跳多252點就可以敲到度門，而呢度就有832張期指。貪心啲博佢下行多200點嘅話，就一口氣食晒三個最重貨嘅牛證區，夾埋都有成2908張期指架。

綜合而言，圖表話我知個市有反彈跡象，之但係街貨圖就話上行係無着數。如果硬要砌一個故事出嚟嘅話，我只可以話彈升係為咗引牛入局；雞農係唔會喺隻雞仲係BB嘅年紀而殺佢，係會比心機養到佢180日先殺，因為咁樣先夠秤同食落去有雞味(早兩日睇電視李純恩講嘅)。

如果個故事真係咁行而噚日熊證令我做咗楊過，我會向神鵰懺悔：下次我會揀輕微價外Put，而唔會揀貼價熊證架啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan

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