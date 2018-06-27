即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後呈近「V」形走勢，全日波幅529點。恒指收報28881點，跌79點或0.28%，成交金額1247.72億元。國指收報11118點，跌90點或0.8%；上證收報2844點，跌14點或0.52%。三項指數都回軟，以國指表現較差。

恒指以陽燭「十字星」收市，而且下影線甚長，恒指在跌穿保歷加通道底部後出現反彈，而且成交亦增加。MACD快慢線負差距增加，市況仍淡。全日上升股份443隻，下跌1241隻，整體市況仍淡。

在中國經濟減速，中美貿易摩擦持續的情況下，人民幣滙率近日偏軟，連跌9個交易日，令市場擔心決策者可能並不太願意遏制人民幣頹勢。

亞特蘭大聯儲行長Bostic表示，中美貿易摩擦造成的破壞可能會將經濟風險轉向下行方向。鋼鐵關稅影響美國經濟相對較小的一部分，汽車關稅可能會產生更大的影響，造成的破壞將是「痛苦的」。據美國汽車製造商聯盟估計，特朗普的進口汽車關稅或導致每輛汽車的價格平均上升約5800美元，購車人每年多花450億美元。

據媒體報道，有消息指加拿大準備對中國等國實施鋼材進口配額和關稅，以防止意欲避開美國關稅的外國生產商將鋼材轉而輸出至加拿大，方案最早可能會在下周公布。這反映全球貿易摩擦有擴散跡象，利淡全球經濟發展。

儘管全球貿易磨擦有惡化跡象，但有報道引述美國國務院官員指出，美國正敦促盟國不遲於11月4日停止進口伊朗石油，並且不希望提供任何延期或豁免，消息帶動油價向好，並利好美股三大指數表現。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破29000水平，指數或調頭回軟。

個股介紹：

中國移動(00941)的主要業務為內地最大的移動通信服務供應商。

集團在2018年首季的營運收入為1855億元(人民幣.下同)，比上年同期增長0.8%；其中，通信服務收入為1667億元，比上年同期增長3.6%，在對上年同期收入採用新收入準則(IFRS/HKFRS15)口徑靜態模擬測算後，通信服務收入可比口徑同比增長7.0%；EBITDA為697億元，比上年同期增長3.9%；股東應佔利潤為258億元，比上年同期增長4.1%。

集團現價市盈率為10.3倍，周息率9.2% (去年度曾派發特別息)。股份昨收69.5元，上望73.5元，止損設於 68.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。