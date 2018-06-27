港股直擊 即巿股評

港股昨日跌至28505點後拗腰，不過市寬未有改善，短期料仍較大機會受制俗稱牛熊分界的250天線。

隔晚美股小幅收高，市場仍在關注國際貿易局勢，道指尾市升幅明顯收窄，收市升30點或0.12%，報24283點，仍然在200天線爭持。納指收升0.39%，報7561點；科技股領漲，蘋果、Facebook及亞馬遜升逾1%；Netflix升3.9%。標普500指數收升0.22%，報2723點。油價急升，帶動能源股造好。

華爾街有分析指，特朗普關於貿易保護主義措施的議程，正在威脅著美國和全球的增長。來自世界各地的經濟學家表示擔心，全球貿易戰可能使美國重新陷入衰退，投資者們也在採取防禦性的應對措施。

美國國務院要求各方在11月4日之前將從伊朗進口原油的進口降至零。如果在11月4日之後依舊購買伊朗的原油，企業將面臨二級制裁。這就加深了市場有關全球原油供應將會變得越來越緊張的憂慮情緒。受此影響，紐約8月期油收市急升3.6%，自5月25日以來首次站上70美元/桶關口。那邊廂，國際金價觸及超過六個月低位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.57元，較本港上日收市高1.07元；騰訊(00700)ADR收報384.29元，低1.71元；國壽(02628)ADR收報20.5元，高0.1元。油價急升，「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報12.93元，高0.35元；中石油(00857)ADR收報5.78元，高8仙；中石化(00386)ADR收報7.01元，高0.11元。電訊股昨日逆市上升，中移動(00941)ADR收報70元，高0.5元；聯通(00762)ADR收報9.85元，高0.22元。

ADR港股比例指數報28997，較周三恒指收市升116點或0.4%。港股昨日早段曾急挫456點，低見28505點，續創去年12月8日以來新低，其後大幅拗腰，午後一度轉升72點，但反覆受制兩萬九關口，收報28881點，跌79點或0.3%，連跌兩日累挫457點或1.6%，再創今年收市新低。下跌股份比例為74%，上升股比例為26%。市寬未有改善，股價高於50天線的中線市寬下跌2.6個百分點至25.5%，為今年2月中以來最低。恒指昨日盤中在技術超賣下反彈，短期阻力為250天線約29331點附近。

焦點板塊

內房股：昨日全線受壓，外電引述知情人士稱，三家政策性銀行開發銀行、進出口銀行和農發行，收緊了抵押補充貸款(PSL)項目下新貸款的審批，至少部分各地分行已暫停棚改PSL的審批。摩根大通認為，在資金緊張加大了中小房地產企業違約風險之際，收緊PSL審批可能會給樓市需求構成壓力。碧桂園(02007)昨日收市跌逾6%，繼續留意內房股表現。

焦點股份

新城發展(01030)：公布控股股東、董事兼主席王振華昨日(26日)於公開市場增持合共79萬股公司股份，平均價格約為每股股份6.7345元，涉資532.03萬元。完成後，王振華持股比由約70.56%增至約70.57%

滙盈控股(00821)：宣布，以先舊後新方式，按每股1.45元的作價配售6000萬股，相當於擴大後股本約6.28%，集資8700萬元。配售價較昨日收市價每股1.7元，折讓約14.71%。

「天仁茗茶」營運商賓仕國際(01705)公布，截至3月底止全年業績，盈利1408.5萬元，按年下跌48.51%，每股盈利4.62仙，派末期息3仙。期內，收益4.52億元，按年上升22.87%。「天仁茗茶」零售店的同店銷售增長錄得雙位數增長，即13.7%。

李氏大藥廠(00950)：公布於上月28日，該公司就治療乾眼症而於中國自主研發的產品環孢霉素A眼凝膠的首例受試者進入II期臨床研究。

今日有三隻新股掛牌，資料顯示，杉杉品牌(01749)暗盤收報4.39元，較招股價升16.14%，曾高見4.5元。怡園酒業(08146)收報0.4元，升14.29%。欣融國際(01587)收報0.71元，跌5.33%。