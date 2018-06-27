即巿股評 港股直擊

上篇文章我們繼續探討市場恐慌的由來這一研究課題，並且在後面總結說：「終究恐慌大跌的原因，無外乎就是市場弱勢，跌破支持，又踏在自然週期向下，市場週期尾端的這麼一個時間裡面。天時地利已然說明一切。」

亦提出了對市場的看法：「恐慌過後怎麼看？在周末的周報中，我們直言，市場進入循環周期低點時間區域，容易出現急跌，而自然周期，市場周期轉上還要等待7月。五窮六絕七翻身，可能又一次要應驗了！」

6月底在出現自然週期和市場周期同時向下時就會容易出現恐慌急跌，今年只是重複一次而已我們經常在課堂上討論的案例，最讓我印象深刻的其實是2014年的6月23日，當時我們在月初就一直在說，自然周期市場周期向下至6月尾，通常會出現急跌。可是一整月就快過去了，市場一點動靜也沒有！

神奇的是到了6月23日，市場早盤拔高而起上漲200多點似乎要往上突破，到了下午又戲劇性單日反轉，整日大跌近400點走出一隻長長的陰線，該日過後見底回升一路向北。回想起該日的大跌似乎就是為了滿足周期低點急跌的要求。

較為近期的例子是2016年6月24日，當日亦是波幅擴大，大起大落並創下當月新低，其後又是見底一路大漲起來。

本欄版面有限不能上載上述日子的走勢圖，大家有興趣可以調出當時的走勢以及市場新聞，對比前後，定當直呼過癮！

恐慌出現在6月本來就不是新鮮事。對於港股來說，極端超賣和情緒恐慌是非常有力的利好信號。後市不難出現超跌反彈。

最怕的是，反彈過後，市場人士股評家們一輪唱好，之後就容易出現恐慌的下半場了。