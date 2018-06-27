即巿股評 港股直擊

周一，受內地降準的刺激下，期指高開82點，雖然之後很快曾一度升超過一百點，惟已見全日高位，之後便反覆向下，午後更跌穿29000點關口，尾市曾一度低見28864點，最終全日跌382點，收報28953點。

昨天期指開市初段跌勢持續，低開54點後，跌幅急速擴大，最多時曾大跌477點，低見28476點，見全年低位，惟之後在該處見支持，跌幅亦逐步收窄，最終全日僅跌8點，收報28945點。大市成交再度略為回升，再次重回1000億元水平以上。

中美貿易摩擦料續升溫

雖然內地於周日正式宣布降準，向市場釋放出7000億元人民幣的流動性，惟對港股刺激並未如預期般大，其一可能是該政策已屬預期之內；同時，中美貿易戰再度升溫，相信有關消息亦會影響到降準的刺激作用。

近日，中美貿易戰有擴散的跡象，最新的進展為美國擬於本周五或之前正式宣布限制中國企業在美國投資科企，雖然其後美國財長努欽嘗試為市場的擔憂降溫，指該限制是適用於試圖竊取美國技術的所有國家，不過其首要針對中國的動機仍然十分明顯。

面對美國近日對中國施加愈來愈多的貿易相關措施，中國國家主席習近平更直言已準備好作還擊，以應對美方的相關措施，而亦有消息傳出中國或會限制iPhone及汽車等於內地的銷售等。預期兩國在貿易摩擦將會繼續升溫，勢必影響環球投資市場的表現，因此各位要繼續留意貿易戰，以及美滙和港滙的表現，以判斷港股未來的走勢。

技術方面，期指近日未有如預期般出現反彈，反而繼續下挫，更跌穿250天線及29070點的重要支持位置，反映大市弱勢持續；不過，從昨天期指的走勢來看，期指雖在早市曾大跌477點，並低見28476點，惟之後即日出現反彈，並曾一度出現反升，至收市時僅微跌8點，於日線圖中更形成一支長下影線的陽燭，再加上於STC圖亦已出現反彈的訊號，因此如今天開市後能升穿昨天的高位29033點外，同時能升穿十點前的高位的話，期指短線出現反彈的勢頭便好大機會得以確立，而反彈的目標仍會是29700至29800點的區間附近。相反，如期指之後成功跌穿28476點的話，期指便要再試28000至28100點的區間支持。

不妨建中線好倉捉升浪

現時，雖然市場上已有很多人開始討論港股是否已進入熊市，不過筆者暫未同意（還需時間觀察），反而認為是次下挫或會是港股最後一輪急升浪前的震倉，因此大家可考慮於現水平分段建立中線的好倉，以捕捉最後一輪的大升浪。

策略方面，持淡倉者應於昨天當期指跌至其淡倉（Long Put）的行使價內後便平倉止賺，不過如錯過了昨天機會的投資者則如今天期指升穿29033點及10點前的高位的話，便要先行平倉止蝕；相反，如期指再次回到28500至28600點之區間左右的話，便要把握機會平倉止賺。而未有倉的投資者，因市況中線仍然偏淡，宜待反彈至29700至29800點的區間時，才考慮部署7月價外1000點的Long Put。