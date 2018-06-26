今日 20:03
重要通告
港股直擊
美高域(01985)公布，截至3月底止全年盈利3008.2萬元，按年增長50.71%，每股盈利10仙，派末期息7仙。
期內，收益10.96億元，按年下跌2.51%。
小米未煲滾 首日孖展僅46億
今日信報
黃建業：港樓升勢未見盡頭
30年修畢學士學位學者 黎志邦講香港點解…
譚淑美
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貿戰打敗降準 短期易跌難升
恒昇
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今日信報
中國下半年經濟兩大挑戰
溫天納
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今日信報
The little-known friendship between Singapore and N Korea
Simon Shen｜ EJ Insight
微軟安永拓智能合約 藉區塊鏈管理遊戲版權
StartupBeat
環球經濟增長見頂 通脹升溫
Keith Wade
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財富管理
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即巿股評 ｜ 今日 13:09
美擬限華投資 習近平強調以牙還牙
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人民日報:各國正聯手反擊美國貿易大棒
國際財經 ｜ 今日 09:42
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挫456點後拗腰 港股中午跌62點
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【新股追蹤】中國鐵塔傳尋求本周獲批上市
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恒指突挫三百點 碧桂園插7%
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內房股沽壓巨 內地連環出招打樓市
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3香港夥阿里拓雲計算大數據等合作
香港財經 ｜ 今日 10:58
港股曾插456點 科技股受壓
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