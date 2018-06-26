港股直擊 即巿股評

大市連日創今年低位，醫藥股始終最強，當中石藥(01093)和中生製藥(01177)今日分別獲大行唱好，逆市爬升。早前回答讀者問題時指中生製藥受制紅股操作，紅股日前已派送，整固後見真章。

另外，藥明生物(02269)亦企硬主席批股價79.2元之上。醫藥股除上述具快速增長、研發及生物科技的「三寶」可取外，組合可加一隻中藥股作平衡。

內地《醫藥經濟報》今日新鮮出爐「2017年中國製藥工業百強」，以2017年全年銷售資料作評估，「三寶」中的石藥排第四，按年持平；中生製藥旗下正大天晴排16位。

榜上頭六位銷售規模突破200億元人民幣，六家企業市場集中度(Market Concentration Rate)達16%，2017年百強平均銷售收入增長率為12.8%。

排行首位是中成藥龍頭廣州醫藥集團，集團唯一上市平台為AH股上市的白雲山(00874)(600332.SH)。

白雲山首季多賺30.7%，純利按年飆86.8%。業務除了中成藥，「王老吉」爭議亦告一段落，加上力推「白雲山醫療品牌」，發展醫療器械、電商和智慧中藥物流，增添現代元素。另外集團超過99%收入來自中國，對外圍因素具免疫力。

短線走勢上，H股(00874)股價今日回落至50天線(約34.1元)附近，若在此水平能建立支持，可分段入場作中長線部署，市況波動嚴守止蝕紀律，宜訂平均價一成或更緊。

陳鎮強

信報投資研究部

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