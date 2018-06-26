港股直擊 即巿股評

中美貿易爭拗陷困局，美股上日大瀉，推冧港股今日曾急跌456點，再創今年低位，惟大市喘穩後跌幅收窄，全日僅跌79點收市。不過，北水連續四日淨流入41.4億元(人民幣﹒下同)後再現退潮，今日錄淨流走7.05億元。

人行周日突降準，北水昨日湧入建行(00939)，今日目標轉至中行(03988)，全日錄得淨買入1.66億元，成為北水淨買最多個股。至於建行，今日卻錄得5804萬元資金流走。

前凱基現轉職天風證券的明星級分析員郭明錤，預料明年推出的iPhone有重大創新，有利iPhone與android模組供應商，包括舜宇光學(02382)。明星效應下，即引來北水掃高舜宇，全日錄淨買入1.23億元，為全日第二多流入個股；食正蘋果概念的瑞聲(02018)反被北水離棄，全日淨沽出2.17億元。

受內地加強樓市調控困擾，二三線城市為主的碧桂園(02007)，昨被北水淨沽走9796萬元後，今日再沽3.63億元，成為北水沽得最狠的個股，收市瀉6.65%，連續兩日成為最曳恒指成份股。人民幣貶值下，南航(01055)續無運行，今日被北水再沽8471萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊(00700)、融創(01918)、吉利(00175)、碧桂園、中行、瑞聲、建行、太保(02601)、中芯(00981)及南航。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、碧桂園、金碟(00268)、舜宇、中興(00763)、中芯、宇華教育(06169)、南航、中信銀行(00998)。

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