港股直擊 即巿股評

市場憂慮貿易戰升級，隔晚美股急挫，當中道指插328點；納指挫2.09%。港股昨挫377點後，今日一度再跌逾400點，創半年低後回升，惟恒指受制兩萬九關口。

恒指低開80點，開市後跌幅逐漸擴大，曾挫456點，見28505點，續創去年12月8日以來新低，其後拗腰，半日收市前跌幅收窄至48點見半日高，中午跌62點，午後甫開一度轉升72點，見29034點全日高，但反覆受制兩萬九關口，曾再轉跌過百點。恒指收報28881點，跌79點或0.3%，連跌兩日累挫457點或1.6%，再創今年收市新低。大市今日下跌股份比例為74%，上升股比例為26%。

全日成交額1247.72億元，較上日增加約174.63億元或16.3%，見一周高。

國企指數收報11118點，跌90點或0.8%。國指連跌第4日，累挫386點或3.4%，創去年9月29日以來、近9個月收市新低。

恒指即月期貨收市跌8點或0.03%，報28945點，高水64點。

A股個別發展，滬指曾挫1.94%，收市跌0.52%，報2844點，續創兩年低；深成指曾挫1.6%，收市倒升0.16%。兩市成交額約3258億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌4點，報24275。

藍籌股方面，港交所(00388)跌1%；銀娛(00027)跌1.2%；金沙中國(01928)跌1.2%；中海油(00883)跌0.5%；吉利(00175)跌2.1%；神華(01088)跌1.9%。相反，中電(00002)升3.2%，為表現最好藍籌；友邦(01299)升0.7%；恒生(00011)升1%；東亞(00023)升0.8%。另外，中國鐵塔傳計劃集資100億美元，並尋求本周可獲上市審批，中移動(00941)升1.2%；聯通(00762)跌0.6%。

焦點板塊

中資金融股：重磅股今日反覆偏軟，建行(00939)創今年低，其後一度倒升，收市要跌0.1%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌0.3%；平保(02318)曾挫3.3%，收市跌1.5%，連跌6日。另外，國壽(02628)、太保(02601)、新華保險(01336)、華融(02799)、民生銀行(01988)、光大銀行(06818)、中國信達(01359)、海通證券(06837)、國泰君安(02611)和中國銀河(06881)等中資金融股，今日全線創出最少52周新低。

內房股：繼西安後，長沙出招從項目監管、土地出讓、購房資格、嚴禁炒作等方面，進行全面樓市調控。內房股續捱沽，碧桂園(02007)挫6.6%；融創(01918)挫4.8%；中海外(00688)和華潤置地(01109)跌約0.8%；萬科(02202)跌1.2%。二線股跌幅較大，旭輝(00884)挫7.9%；龍光地產(03380)跌3.1%；雅居樂(03383)跌4.6%；奧園(03883)跌5.9%；新城發展(01030)挫5.2%；時代中國(01233)挫5.7%。

科技股：美媒報道，美國財政部正在起草規則，最快本周公布新措施，擬禁止中國持股比例在25%以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。本港科技股個別走，舜宇(02382)曾挫2.7%，收市倒升2.8%；瑞聲(02018)挫3.6%；中興H股(00763)上周二(19日)獲瑞銀增持，股價升4.5%，其A股跌1.48%；比亞迪電子(00285)跌2.5%。科網股方面，騰訊(00700)跌0.7%；金蝶(00268)跌2.2%；閱文(00772)跌1.9%；美圖(01357)跌2.8%。半導體股逆市強，野村升華虹半導體(01347)目標至32元，股價創新高，收市飆9.8%；中芯(00981)升2.7%；先進半導體(03355)升4.8%。

人民幣敏感股：人民幣兌美元中間價連續第5日下跌，中資航空股續弱，當中南方航空(01055)跌4.1%，其A股跌3.3%；國航(00753)跌2.8%，其A股跌4.81%；東航(00670)跌0.5%，其A股跌0.88%。出口或美國業務佔比較重公司方面，敏實(00425)挫5.2%；耐世特(01316)挫5.8%；萬洲(00288)跌1.1%；偉易達(00303)跌0.5%，上述4股均創最少52周低。

水泥股：今日沽壓顯著，華潤水泥(01313)曾重挫9.5%，收市跌8.8%，成交額達6.03億元；中國建材(03323)挫6.9%；海螺水泥(00914)挫4.5%；金隅(02009)創近年半低，收市跌1%；西部水泥(02233)挫6%。

醫藥股：個別股份獲券商唱好，逆市走強，石藥(01093)獲富瑞升目標至30.4元，股價升1.7%；中生製藥(01177)獲摩通升目標至20元，股價升3.6%。另外，綠葉(02186)升2.9%；昊海生物科技(06826)升2.2%；康哲藥業(00867)和微創醫療(00853)升約0.9%；勵晶太平洋(00575)升8%。

焦點股份

恒大健康(00708)：股價逆市急飆，一度飆79.6%創新高，收市急升66.2%，成交額12.9億元。集團以67.47億元向中譽集團(00985)主席趙渡，收購其持有45%的電動車生產商法拉第未來(FF)權益及日後所需投入資金，成為FF大股東。

創達科技(01322)：甫開急挫，曾插43%，見0.325元創新低，收市跌30.7%。集團全資附屬CW Advanced Technologies(CWATL)向香港高等法院提交清盤呈請。同時，委任羅申美企業顧問的馬德民及黃國強為CWATL的聯席及個別臨時清盤人。有關申請初步聆訊定於明早進行。

江西銀行(01916)：今日掛牌，收報6.41元，較招股價6.39元高0.02元，成交額1.21億元。不計手續費，一手500股賺10元。

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