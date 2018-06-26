即巿股評 港股直擊

外圍傳媒報道「侵侵」計劃對中國企業投資美國科技公司施加一系列限制措施，同時更要求阻止科技出口到中國，呢啲新措施預期最快本周內公布。呢個消息一出，美股冧到九彩，而之前阿Man都講過，貿易戰最終目的係科技冷戰，美國為阻住「中國製造2025」呢條路，一定會出招，唔畀科技技術再出口到中國，限制中國收購企業，當然係其中一重要手段。雖然美國財長已表示呢個消息係假貨，不過佢亦又未表示會否推出新措施，同時又話投資限制將適用於「所有嘗試竊取美國技術嘅國家」，並非只針對中國。佢咁講，市場梗當咗措施隨時推出啦，美股一開波就直插無水花……

直至被視為鷹派嘅白宮顧問表示有關限制，唔會咁快推出，同時強調市場反應過敏，總算紓緩市場部分緊張情緒，美股跌幅收窄，但道指跟標指收市仍要跌1.3%，道指盤中更曾跌500點，納指則跌2%，科技股首當其衝，跌到一仆一碌。至於港股承接噚日跌勢，隔晚夜期跟ADR雙雙插水，並跌至28700至28800水平。今早恒指低開80點後，級級落插水，最低跌至28505點，一度跌456點，再創今年新低。由31500點反彈頂部計算，跌至28500點足足三千點，加上牛仔街貨殺到呢個位幾乎得番幾塊牛肉乾，最美味嘅肥牛全部劏晒，反彈亦好合理。卒之上半場收市前，跌幅大大收窄，更曾見28913半日高位，報收28898點，僅跌62點。國指則跌60點，報收11148點。值得留意係今日半場成交額已達707億元，反映今早低位已有資金肯入場接貨。

28500點似乎係港股短線底部，不過恒指兩年以嚟未有跌穿過俗稱牛熊分界線嘅250日線(29328)，即使呢幾日有反彈，以整個跌浪3000點反彈0.382計算，反彈目標大約喺29600水平，都只不過係高過250日線些少，而反彈0.236計算，則大約喺29200水平，剛好喺250日線之下，亦係二月份底位。一旦再有負面消息爆發，250日線肯定再一次失守，而28500點未必係今年低位。

早於世界盃開鑼之際，阿Man已表示沽貨疊埋心水睇波，結果呢個幾星期，港股跌足3000點，除咗係貿易戰由口水戰，演變為打真軍之外，期間港元拆息節節上升，新興市場貨幣未見有起色，內地債務問題更要勞煩阿爺再出手降準，以方便實行債轉股等等，一直困擾歐美、內地及港股，港股目前只係超賣後反彈，縱有反彈力度未必太強，持久力更值得商榷。

有人問阿Man家陣係咪已股災，阿Man當然答未係，至少幾時無水晶球答你唔倒，但港股顯著失守250日線，幾乎已可以肯定市況已由牛轉熊，再執著睇好無補於事，之前一直呼籲大家三萬一點樓上減貨，千祈唔好做槓桿，家陣熊市殺到，亦能處之泰然。如果問股災係點嘅款，不過回帶睇番2008年，當三月份爆出貝爾斯登事件後，大市急插後反彈，期後由五月份開始陰啲陰啲級級落，直至十月份雷曼爆煲，大市喺短短一個月內由二萬點水平蒸發一半至萬一點先識反彈，即係一個月跌四五六成咪叫股災囉。所以今個月由高位回落一成未夠，完全唔稱得上叫股災，但六絕月個絕，就當然走唔甩。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)