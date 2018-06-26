港股直擊 即巿股評

市場憂慮貿易戰升級，隔晚美股下挫，道指插328點。港股昨日已下挫377點後，今早一度再跌逾450點，及後隨A股回穩。

恒指低開80點，開市後跌幅逐漸擴大，約10時10分左右跌幅超過400點，曾挫456點，見28505點，續去年12月8日以來新低，其後拗腰，半日收市前跌幅收窄至48點，見28913點半日高。恒指中午收報28898點，跌62點或0.2%，大市成交額707.31億元。

國企指數報11148點，跌60點或0.5%。

A股反覆向下，滬指曾挫1.94%，半日跌0.82%；深成指曾挫1.6%，及後倒升，半日跌0.07%。

藍籌中資金融股普遍先跌後回穩，建行(00939)曾跌1.5%，半日無起跌；工行(01398)和中行(03988)跌約0.5%；平保(02318)曾挫3.3%，半日跌1.5%。另外，港交所(00388)跌1.3%；銀娛(00027)跌2.2%；金沙中國(01928)跌1.8%；中海油(00883)跌1.1%。相反，友邦(01299)升0.9%；恒生(00011)升0.8%。中國鐵塔傳計劃集資100億美元，並尋求本周可獲上市審批，中移動(00941)升1.4%；聯通(00762)升0.8%。

焦點板塊

內房股：繼西安後，長沙出招從項目監管、土地出讓、購房資格、嚴禁炒作等方面，進行全面樓市調控。內房股續捱沽，碧桂園(02007)挫5.7%；融創(01918)挫4.1%；中海外(00688)跌1%；萬科(02202)跌2.5%。二線股跌幅較大，旭輝(00884)跌6.2%；龍光地產(03380)跌4.7%；雅居樂(03383)跌4.4%；奧園(03883)跌4.4%。

科技股：美媒報道，美國財政部正在起草規則，最快本周公布新措施，擬禁止中國持股比例在25%以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。本港科技股個別走，舜宇(02382)曾挫2.7%，半日倒升2.6%；瑞聲(02018)跌2.6%；中興(00763)升3.4%，其A股跌3.56%；比亞迪(00285)挫3.5%。科網股方面，騰訊(00700)跌0.3%；金蝶(00268)跌1.1%；閱文(00772)跌1.5%；美圖(01357)跌2.8%。半導體股逆市強，野村華虹半導體(01347)目標至32元，半日漲6.6%；中芯(00981)升1.8%。

人民幣敏感股：人民幣兌美元中間價連續第5日下跌，中資航空股續弱，當中南方航空(01055)跌3.4%，其A股跌2.75%；國航(00753)跌1.9%，其A股跌5.62%；東航(00670)跌0.2%，其A股跌0.88%。出口或美國業務佔比較重公司方面，敏實(00425)創52周低，半日跌2.3%；耐世特(01316)創逾52周低，半日挫5.8%。

焦點股份

創達科技(01322)：甫開急挫，曾插43%，見0.325元，半日跌36%。集團全資附屬CW Advanced Technologies(CWATL)向香港高等法院提交清盤呈請。同時，委任羅申美企業顧問的馬德民及黃國強為CWATL的聯席及個別臨時清盤人。有關申請初步聆訊定於明早進行。

恒大健康(00708)：逆市急飆，股價創新高，半日急升37.1%，成交額5.67億元。集團以67.47億元向中譽集團(00985)主席趙渡，收購其持有45%的電動車生產商法拉第未來(FF)權益及日後所需投入資金，成為FF大股東。

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