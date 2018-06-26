港股直擊 即巿股評

噚日隻恒指熊(69454)...我諗都唔使講咁多，上半場臨收工前睇恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超買就應該送佢落場；而至下晝恒指愈跌愈有。若然miss咗朝早嗰轉嘅話，係下晝再見到恒指5分鐘圖上，SlowSTC(14,3)出現嘅唔係超買，而只係由超賣上返中軸水平，呢個時間可以話係你第二次入熊證嘅時候。Anyway，見到恒指跌到咁嘅死樣，仲連29000點都穿埋，咩位入熊/Put都好啦，唔揸到今日，揸到噚日收市前收工嘅話，都已經夠飲幾餐茶。

由9時58分開始我打住呢句「依家X點X分，恒指最低暫時見XXXXX點」都唔知改咗幾多次，由287XX開始改到依家10點4分嘅28598點，剛剛send咗個push出街話失守28700點，呢頭連28600點無埋，激死。呢一下插得太急太快，唔好話對住個圖打稿，就算你係高手對住個市炒，都真係唔係個個都嚟得切反應。

開恒指牛證街貨圖睇，依家10點10分，啱啱先收到自己send個「恒指跌幅擴大至逾300點，失守28700點」出年先收到呀笨！事關恒指最低已經落到去28505點，即係話由28800至28899點開始，不消一個鐘就殺到落到28500至25899點(個5點就由得佢啦)，呢度夾埋2910張期指，唔通真係趕住做半年結？

落到呢個位，戰友Jack話「無乜牛證啦喎」，平時我哋睇恒指牛熊證街貨圖就話每100點就為之一個範圍啦，依家咁殺法，可以轉用每200點為之一個範圍，咁樣嚟講依家最貼價嘅就係28300至28499點，呢度有相當於573張期指，而上方熊證最貼價嘅係30300至30499點，呢度有1164張期指，要爬返上嚟呢度啲都唔容易，用10點17分mark底嘅28573點嚟計，要踩到入門口講緊都要現價反彈1727點先得。咪傻啦！

返番去恒指日線圖，五條主要平均線全面失守，即係話SMA呢樣嘢暫時無用；保歷加通道底繼續被跌穿，而口亦係咁擘，按常理就係比位恒指繼續插。插到邊？呢個時候就要拉個黃金比率比嚟，一拉先知道上星期五(6月22日)同噚日被0.5(29341點)呢個位頂住，再殺落去嘅話就要數到落0.618嘅28363點，按暫時恒指低位28505點計，其實同呢個位都只係142點差距，日行一善嚟計嘅話又何樂而不為呢？都係嗰句：現價同下方牛證太近，而且咁跌法誓會吸引唔少錢流入博反彈，如是者就會造就更大量嘅貼價牛出現，呢個情況分分鐘直到班輪商出返啲熊證係同牛證對比現價距離差唔多嘅新證先至會停止。恒指熊(60165)，收回價29469點，同一條件中槓桿最高嘅一隻，乃念恒指日線圖SlowSTC(14 ,3)有觸底反彈之勢，所以要動作快。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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