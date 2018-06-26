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今日 10:21 港股直擊 即巿股評

內房股沽壓巨 內地連環出招打樓市

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港股今早愈跌愈急，恒指一度急跌456點，低見28505，再創今年以來低位。

內房股是今早表現最差板塊。內地連環出招打樓市，繼西安推新政禁企業名義投機炒樓後，長沙亦推新一輪樓市調控，內房股未止血，碧桂園(02007)再度蟬聯恒指表現最曳成份股，現插7.06%，造13.7元，成交金額5.55億元。

二線內房股普遍慘跌，旭輝(00884)也瀉8.08%，造5.23元；龍光地產(03380)也挫7.83%，造10.12元；雅居樂(03383)跌6.11%，報13.52元；奧園(03883)瀉7.5%，造5.67元；融創(01918)挫6.53%。

龍頭中海外(00688)轉跌2.89%，造25.2元；華潤置地(01109)跌3.58%，造25.55元；萬科(02202)挫3.02%，造27.25元。

長沙樓市調控加碼。長沙將從項目監管、土地出讓、購房資格、嚴禁炒作等方面，進行全面調控，其中規定該市戶籍家庭在限購區域內已有一套住房的，取得不動產權屬證書滿4年後方可購買第二套商品住房。

早前西安市房管局網站公布，於6月23日西安市政府辦公廳印發《關於進一步規範商品住房交易秩序有關問題的通知》，明確表示暫停企事業單位購買住房，以防止透過企業名義投機炒樓。

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