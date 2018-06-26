五龍電動車(00729)折讓近兩成配股，股價應聲急挫，但仍守配股價0.109元，最新造0.122元，挫10.29%，成交金額173萬元。
集團按每股配售價0.109元，配售最多10億股新股，淨集資1.04億元，配售股份佔擴大後該公司已發行股本約4.27%，配售價較上日收市價0.136元，折讓約19.85%。
同系五龍動力(00378)亦捱沽，最新造0.158元，挫3.07%，成交金額僅15萬元。
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