港股直擊 即巿股評

港股明顯失守俗稱「牛熊分界」的250天線，不過港股短期逼近技術超賣，留意科技股及內銀股走勢。

隔晚歐美股市遭遇重挫，全球貿易衝突持續升級。道指收跌328點或1.33%，為近兩年來首次收於200天平均均線下方。科技股領跌，拖累納指收跌2.09%，報7532點。Netflix跌逾6%，亞馬遜跌逾3%。泛歐斯托克600指數下跌2%，創自3月初以來最大單日跌幅。

據美媒報道，美國財政部正在起草規則，最快本周公布新措施，擬禁止中國持股比例在25%以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。中國外交部對此表示，希望美方能夠客觀看待企業的商業行為，對中國企業在當地開展投資活動創造良好、公平和可預期的投資環境。

美國總統特朗普上周五威脅要對從歐盟進口的所有汽車徵收20%的關稅後，進一步表示其他國家應取消所有貿易壁壘，否則將面臨新一輪報復措施。歐盟內部備忘錄指出，全球貿易規則的缺陷、美國激進的單邊行動和國際貿易爭端解決機制的停擺，將使全球貿易關係惡化，全球經濟治理倒退。備忘錄顯示，隨着愈來愈多的單邊貿易制裁威脅出現，美國及其歐洲交易夥伴之間的爭端在未來幾個月或將進一步升級。

多隻在美國上市的中概念下跌，阿里巴巴收跌5.3%，百度收跌3.3%，京東收跌4%。虎牙直播收跌12.2%；58同城收跌近一成，愛奇藝跌9.4%，迅雷收跌8.5%。

紐約期油收跌0.57%，報68.19美元/桶。倫敦基本金屬普跌，LME期銅及期鋁均收跌逾1%；期鋅跌2.5%，期鎳跌3.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.02元，較本港上日收市高0.27元；騰訊(00700)ADR收報382.88元，低5.92元；國壽(02628)ADR收報20.47元，低8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.6元，低4仙；中石油(00857)ADR收報5.68元，低5仙；中石化(00386)ADR收報8.95元，低2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.65元，無升跌；聯通(00762)ADR收報9.7元，高1仙。

ADR港股比例指數報28812，較周一恒指收市高149點。港股昨日午後沽壓加劇，恒指最多曾挫443點，低見28895點創今年低，收報28961點，跌377點或1.3%，創去年12月15日以來收市新低。國企指數收報11208點，創去年12月7日以來收市新低，短期較大支持參考去年12月7日低位28134點附近。今日宜留意騰訊、內銀股及昨日捱沽的內房股表現。

滬指昨日收市挫1.05%，留意短期會否失守上周五低位2837點。人民幣滙價弱勢，當中離岸人民幣兌美元(CNH)曾見6.5540。不過，北水續流入買港股博反彈，昨日有12.34億元人民幣掃入，較上周五增29.08%，更是連續四個交易日錄得淨流入，合共金額41.4億元。

焦點股份

金衛醫療(00801)：公布預期截至今年3月底止全年錄得純利約33.63億元，去年全年則虧損1.71億元。該公司稱，純利主要來自出售國際臍帶血庫企業股權，錄得一筆過淨收益約37.9億元。

恒大健康(00708)：公布以67.47億元向中譽集團(00985)主席趙渡收購其持有45%法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)權益及日後所需投入資金，成為FF大股東。FF是由樂視創辦人賈躍亭投資的新能源汽車公司。