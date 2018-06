即巿股評 港股直擊

周一恒指輕微低開12點,迅即彈升至29403水平已掉頭反覆回落,午後跌勢加劇,尾市最低跌至28895點,收報28961,跌377點(1.29%),再創今年的即日及收市新低。

本欄昨天講到,EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數已明顯升穿了30%的須提高警惕水平,作為趨勢追隨者,目前實在不宜輕率估底。但又引用EJFQ系統的「恒指窩輪及牛熊證最痛指數」圖表指出,上星期「大鱷」借中美貿易戰升溫的消息,已令(衍生工具市場)散戶嘗到「最痛」滋味,因此估計,目前唯一顧慮是美國總統特朗普較早前威脅的另一份針對中國總值2000億美元進口商品加徵關稅清單真的出台,否則,恒指在周四(28日)即月期指期權結算前,應可在現水平企穩,甚至有機會超賣反彈,老徐於是決定揸住先前做落的6月份行使價30000點的short put倉底貨(每張合約收取880),等候恒指短線反彈。

想不到的是,特朗普沒有、或者尚未推出2000億美元加徵關稅清單,外電傳出美國財政部擬援引於1977年生效的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act),限制中國或中資佔25%股權企業未來在美國的投資及收購活動。據要求匿名的消息人士說,預計美財長姆欽(Steven Mnuchin)將於29日發表報告,建議由美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment Investment in the United States,CFIUS)的跨部門小組執法。美國就中美貿易戰再發砲的消息,不但造成恒指再創今年新低,老徐的short put亦自5月上旬開倉以來首度「見紅」。

即月期權再過多兩日就結算,上述short put能否「打和」,老徐仍然未完全絕望,畢竟貿易戰的個別消息會炒幾多日,其實無人可以肯定。《信報》「金池光影」欄主李海潮兄上周六引述股神畢非德教授篩選市場訊息時應嚴守:如果某事件很重要,然而卻是不可預知,那就把它忘記!海潮兄更舉實例指出,中美貿易戰劍拔弩張,恐會衝擊全球經濟,然而誰又知道何時真正發生?既然「不可預知」,何必庸人自擾?

講到畢非德,老徐不期然聯想起去年9月26日的「搏拳實錄」提到,股神預期100年之後,道指將升至100萬點以上。基於成熟市場股票指數長期而言幾乎百分百上升的「真理」,老徐認為不妨考慮在個人的投資組合,加入小量的股市指數基金作為長線投資,例如本港的盈富基金(02800)。老徐今年1月23日又以<每年一注投資大計>為題建議,視乎個人的資產配置每年1月投一注,買一手、兩手以至N手盈富基金,期以10年或15年的長線投資計劃。

正好恒指因為中美貿易戰的消息再創今年新低,現在可能是部署每年一注的長線投資計劃的最佳時機。老徐亦已忍不住買番兩手。

老徐