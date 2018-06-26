即巿股評 港股直擊

周一恒指輕微低開12點，迅即彈升至29403水平已掉頭反覆回落，午後跌勢加劇，尾市最低跌至28895點，收報28961，跌377點(1.29%)，再創今年的即日及收市新低。

本欄昨天講到，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數已明顯升穿了30%的須提高警惕水平，作為趨勢追隨者，目前實在不宜輕率估底。但又引用EJFQ系統的「恒指窩輪及牛熊證最痛指數」圖表指出，上星期「大鱷」借中美貿易戰升溫的消息，已令（衍生工具市場）散戶嘗到「最痛」滋味，因此估計，目前唯一顧慮是美國總統特朗普較早前威脅的另一份針對中國總值2000億美元進口商品加徵關稅清單真的出台，否則，恒指在周四(28日)即月期指期權結算前，應可在現水平企穩，甚至有機會超賣反彈，老徐於是決定揸住先前做落的6月份行使價30000點的short put倉底貨(每張合約收取880)，等候恒指短線反彈。

想不到的是，特朗普沒有、或者尚未推出2000億美元加徵關稅清單，外電傳出美國財政部擬援引於1977年生效的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)，限制中國或中資佔25%股權企業未來在美國的投資及收購活動。據要求匿名的消息人士說，預計美財長姆欽(Steven Mnuchin)將於29日發表報告，建議由美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment Investment in the United States，CFIUS)的跨部門小組執法。美國就中美貿易戰再發砲的消息，不但造成恒指再創今年新低，老徐的short put亦自5月上旬開倉以來首度「見紅」。

即月期權再過多兩日就結算，上述short put能否「打和」，老徐仍然未完全絕望，畢竟貿易戰的個別消息會炒幾多日，其實無人可以肯定。《信報》「金池光影」欄主李海潮兄上周六引述股神畢非德教授篩選市場訊息時應嚴守：如果某事件很重要，然而卻是不可預知，那就把它忘記！海潮兄更舉實例指出，中美貿易戰劍拔弩張，恐會衝擊全球經濟，然而誰又知道何時真正發生？既然「不可預知」，何必庸人自擾？

講到畢非德，老徐不期然聯想起去年9月26日的「搏拳實錄」提到，股神預期100年之後，道指將升至100萬點以上。基於成熟市場股票指數長期而言幾乎百分百上升的「真理」，老徐認為不妨考慮在個人的投資組合，加入小量的股市指數基金作為長線投資，例如本港的盈富基金(02800)。老徐今年1月23日又以<每年一注投資大計>為題建議，視乎個人的資產配置每年1月投一注，買一手、兩手以至N手盈富基金，期以10年或15年的長線投資計劃。

正好恒指因為中美貿易戰的消息再創今年新低，現在可能是部署每年一注的長線投資計劃的最佳時機。老徐亦已忍不住買番兩手。

老徐