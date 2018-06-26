今日 07:49
重要通告
港股直擊
普匯中金國際(00997)公布截至3月底止年度業績，期內由盈轉虧，蝕7787.7萬元，每股基本虧損11.44仙，不派息；前一年度錄得盈利133.7萬元。
期內，收入12.58億元，按年增長1.42倍。
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